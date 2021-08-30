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"Україна 24" — №1 серед інформаційних телеканалів Названо програми, які принесли каналу найбільше число глядачів

За підсумками минулого тижня загальнонаціональний канал "Україна 24" набрав максимальну тижневу частку за всю історію каналу — 2,07%, продовжуючи залишатися лідером у новинній ніші вже понад пів року.

24-го серпня складовою успіху каналу "Україна 24" стала прем'єра мультимедійного спецпроєкту "Україна, яку будуємо ми" з рейтингом 0,96%, та часткою 4,42%. Нагадаємо, що патріотичний спецпроєкт триває — протягом 30 днів інформаційна команда висвітлює історичну хроніку незалежної України у форматі щоденних сюжетів та авторських програм.

Вже 25-го серпня значну увагу глядачів привернуло "Ток-шоу №1" з Василем Головановим. Проєкт був лідером свого слоту з рейтингом 0,83% та часткою 2,86%.

Джерело даних: ІТК, ТВ-панель Нільсен, період (23-29.08.2021), аудиторія (18 + вся Україна для частки та рейтингу, охоплення по 4+). Новинні канали — Україна 24, НАШ, Прямий, Еспрессо, 5 канал, 24 канал.