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"Неймовірна історія": нардеп про операцію українських військових у Кабулі Олексій Гончаренко розповів, як українські військові допомогли евакуювати групу людей з Канади

Західна преса розповіла, як українські військові допомагали евакуювати людей з Афганістану. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

"Неймовірна історія порятунку людей з Афганістану за участю українських військових!

Видання The Globe and Mail розповіло, як наші військові допомагають евакуювати людей з Кабула в надскладних умовах. Виявилося, що уряд Канади звернувся до Києва з проханням допомогти евакуювати перекладачів, які працювали з журналістами та з військовими в Афганістані.

Українські військові вийшли в місто, знайшли перекладачів, а потім пішки супроводжували два мікроавтобуси з людьми, яких треба було евакуювати. Ця історія має добре закінчення, бо перекладачів разом з сім'ями вже вивезли до Києва, потім вони відправляться в Канаду", — розповів він.

За словами Гончаренка, ця ситуація в черговий раз показує високий професіоналізм українських військових.

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Додамо, видання The Globe and Mail розповіло, як відбувалася евакуація з Кабула за участю українських військових. Серед евакуйованих був і співробітник видання. Українські військові вийшли в місто Кабул пішки, щоб супроводжувати на аеродром два мікроавтобуси, в яких були перекладачі та їхні сім'ї, всього 19 осіб. Солдати оточили та проводжали машини останні 600 метрів до аеропорту.

Порятунок перекладачів був здійснений вранці у п'ятницю в Кабулі, наступного дня після того, як останній канадський евакуаційний літак покинув Афганістан, і через декілька годин після атаки терориста-смертника біля одних з воріт міжнародного аеропорту імені Хаміда Карзая, в результаті якої загинуло близько 20 осіб. Літак з евакуйованими людьми прилетів до Києва.

26 серпня в Афганістані біля аеропорту Кабула прогриміло два вибухи, які забрали понад 100 життів — 90 афганців і 13 американських військових. Смертник підірвав себе в натовпі біля пропускного пункту в аеропорту, який контролювали солдати США та Великої Британії. Крім того, біля готелю вибухнула замінована машина. Відповідальність за вибухи взяло на себе терористичне угрупування ІД.

Захоплення влади в Афганістані талібами спровокувало паніку в країні, багато людей, зокрема тих, які співпрацювали з США, намагаються покинути Афганістан за будь-яку ціну. Західні країни евакуюють своїх громадян і громадян інших держав, зокрема й Афганістану.