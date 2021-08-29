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Українцям потрібне подвійне громадянство з іншими країнами, але не з Росією - глава СКУ Сьогодні мільйони українців виїхали за кордон і мають інші паспорти, нагадав Павло Ґрод

В Україні необхідно ввести подвійне громадянство, щоб швидше розвивати країну, проте для паспортів Росії потрібно зробити виняток.

Про це заявив в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" президент Світового конгресу українців Павло Ґрод.

"Чому для України корисне подвійне громадянство? Сьогоднішня реальність - коли мільйони українців виїхали за кордон і мають інші паспорти. Говоримо про західний світ, де в людей є величезний досвід, освіта, наукові знання, політичні знання, які готові повернутися, але їм це невигідно, оскільки будуть змушені відмовитися від свого канадського або американського громадянства. Ми їх хочемо залучити до розвитку успішної української держави", - зазначив президент СКУ.

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Ґрод навів приклад балтійських країн, які відразу після здобуття незалежності "відкрили свої двері для членів діаспори, залучили їх до державної служби, до всіх елементів суспільства", і в результаті змогли краще боротися з пострадянським менталітетом.

"Дуже важливо, щоб у нас було подвійне або множинне громадянство, ми б ефективніше розвивали Україну. Але загрози теж реальні, і заходи безпеки прості: визначаються країни, громадянство яких визнається. Це вже існує, є багато конкретних прикладів. Не визнаємо подвійне громадянство з Росією і додаткові заходи. Все це можна вирішити дуже швидко, 1,5 року тому ми розробили пакет документів, який представили президенту", - розповів він.

Нагадаємо, народні депутати від різних політсил внесли до Верховної Ради проєкт змін до закону "Про громадянство України" щодо автоматичної втрати громадянства України у разі добровільного набуття громадянства держави-агресора – Російської Федерації. Текст документа на сайті парламенту поки відсутній.

Раніше перший заступник голови комітету Держдуми РФ у справах СНД Віктор Водолацький повідомив, що в окупованих районах Донбасу російські паспорти за спрощеною схемою отримали 611 тисяч українців.

"Громадяни Росії - це не тільки ті (жителі ОРДЛО - ред.), хто отримав паспорт Російської Федерації, а їх сьогодні 611 тисяч, і щодня ця цифра збільшується. Я думаю, що до кінця року більшість охочих отримати паспорт громадянина Російської Федерації матимуть таку можливість", - заявив Водолацький, якого цитує "Інтерфакс".

Член української делегації в ТКГ щодо Донбасу Сергій Гармаш в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив, що російська окупаційна влада в ОРДЛО вилучатиме у громадян українські паспорти.