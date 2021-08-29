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"Українців просто знищують": глава СКУ звинуватив Росію в етноциді Сьогодні страшно бути українцями в Росії, зазначив Павло Ґрод

Росія влаштувала "шалене переслідування українців" в окупованому Криму, на Донбасі, а також всередині самої РФ.

Про це заявив в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" президент Світового конгресу українців Павло Ґрод.

"Ми були змушені розірвати формальні зв'язки з нашими громадськими організаціями в Росії, оскільки зараз їм загрожує кримінальна відповідальність за будь-які зв'язки зі Світовим конгресом українців. Тепер притягли до відповідальності наших громадських юристів, які колись, буквально декілька тижнів тому, були в складі конгресу", - сказав він.

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Як підкреслив Ґрод, "йде шалене переслідування українців".

"Тому ми й підключилися до Кримської платформи дуже активно, бо вважаємо, що це загальний процес етноциду проти українського народу. Це є і в Криму, і на окупованому Донбасі, і в Росії. Просто знищують українців. Люди просто ховаються, їм страшно бути українцями в Росії, це величезна гуманітарна катастрофа, порушення прав людини. Ми плануємо протягом наступних декількох місяців долучати уряди у світі, щоб вони підключалися до Кримської платформи, скликали парламентські слухання, посилювали санкції проти Росії", - заявив президент СКУ.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський в інтерв'ю телеканалу "Дом" закликав жителів ОРДЛО, які вважають себе росіянами, "шукати собі місце в Росії".

"Я вважаю, що якщо ти сьогодні живеш на тимчасово окупованій території Донбасу й ти вважаєш, що "наше діло праве", "нам - до Росії", "ми - росіяни" - велика помилка залишатися жити на Донбасі. Він ніколи не буде російською територією. Просто ніколи", - заявив він.

Раніше перший заступник голови комітету Держдуми РФ у справах СНД Віктор Водолацький повідомив, що в окупованих районах Донбасу російські паспорти за спрощеною схемою отримали 611 тисяч українців.

"Громадяни Росії - це не тільки ті (жителі ОРДЛО - ред.), хто отримав паспорт Російської Федерації, а їх сьогодні 611 тисяч, і щодня ця цифра збільшується. Я думаю, що до кінця року більшість охочих отримати паспорт громадянина Російської Федерації матимуть таку можливість", - заявив Водолацький, якого цитує "Інтерфакс".

Член української делегації в ТКГ щодо Донбасу Сергій Гармаш в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив, що російська окупаційна влада в ОРДЛО вилучатиме у громадян українські паспорти.