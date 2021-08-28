18:26, Сьогодні

Потрібно посилювати наші наукові можливості — Скалецька про ідею прем'єр-міністра Зоряна Скалецька прокоментувала ініціативу про створення біокластера

В Україні хочуть створити біокластер, де вироблятимуть вакцини та тест-системи. Ініціативу влади прокоментувала ексміністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька в програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24".

"Для науки, розробок завжди потрібно бути в процесі, навіть якщо не дійде до успішно реалізованого результату, однак потрібно в цьому напрямку посилювати наші наукові можливості, назвемо це біокластери або наукові центри. Навіть якщо ми з цією вакциною вже не включимося в перегони за ринок збуту, то є й інші віруси, захворювання, за якими потрібно проводити дослідження і розробки, і весь світ в цьому процесі змагається", — сказала вона.

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Скалецька зазначила, що можливості в Україні є.

"Можливо, ситуація пандемії дає нам поштовх, і зокрема щодо залучення державних та іноземних інвестицій в цей сегмент, оскільки вчених у нас багато, з великим досвідом. Але не вкладалися кошти у контексті виробництва, зараз є можливість. Але говорити про те, що у нас є фіналізований продукт, готовий до виробництва на території України, поки рано", — сказала вона.

Нагадаємо, на засіданні Кабміну 18 серпня прем'єр-міністр Денис Шмигаль озвучив ініціативу про створення біокластера "Біологічна безпека і розвиток біотехнологічних технологій", де вироблятимуть вакцини та тест-системи, передає "Укрінформ".

Біокластер — група взаємодіючих між собою організацій (в тому числі промислових), що працюють у сфері біотехнологій.

Раніше академік Сергій Комісаренко розповів, що в Україні розробляється 4 вакцини від коронавірусу. "Українська вакцина буде зроблена не раніше, ніж через рік, а можливо, що й довше. Якщо детальніше, то зараз ми працюємо над чотирма вакцинами", - сказав академік.