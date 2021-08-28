16:04, Сьогодні

Які товари не можна повернути та як маніпулюють зі "знижками": поради експерта Максим Несміянов розповів, як магазини вводять в оману покупців

Є перелік товарів, які не можна повернути в магазин після покупки — про це розповів в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" виконавчий директор Союзу споживачів України Максим Несміянов.

"Розповім цікаву історію. Зателефонував хлопець, він знайшов мій телефон в інтернеті, просить допомогти повернути товар. Каже, що купив обручку, зробив пропозицію, а дівчина відмовилася, і в магазині теж відмовилися прийняти. Я кажу: вони згідно з постановою Кабінету міністрів праві (ювелірні вироби не підлягають поверненню та обміну - ред.), і ти май на увазі, що максимум ти його можеш продати як б/в товар або здати в ломбард як лом. Там 31 категорія товарів: подушки, постільна білизна... Це можна знайти в інтернеті в постанові Кабінету міністрів. Але там є гарантія, питайте при покупці та для цього зберігайте чек. В разі чого, товар можна повернути по гарантії, що я робив свого часу", — сказав він.

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Також експерт прокоментував продаж товарів "зі знижкою", ціна на які була спочатку безпідставно завищена.

"Ми ж розуміємо, що це безумство, ціна завищена в десятки разів. Це однозначно обман. Згідно з законом, знижки повинні доводитися, але цей пункт не прописаний в законі. Вони могли переоцінку провести кілька разів, але я б це трактував як шахрайські дії, я б все це до Кримінального кодексу витягнув за 190-ю статтею. Закон про захист прав споживачів не працює в цьому випадку, і поліція нічого робити не буде. Тому я раджу просто моніторити ринок і знати, скільки коштує та чи інша категорія товару. Таких обманів величезна кількість. Якось прийшов у спортивний магазин відомої мережі, чим більше знімаєш наклейок з товару, тим більше ціна. Директор каже: а ви знаєте, у нас по-різному переоцінка, ми по курсу долара вирівнюємося, за закупівельними цінами, у нас весь час змінювалася ціна, тому проводили переоцінки. Так зазвичай вони грають", — сказав він.

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Несміянов не радить купувати подарункові сертифікати магазинів.

"Подарунковий сертифікат — це останнє, що потрібно дарувати. Вони трактують подарунковий сертифікат як завдаток, аванс, вони йдуть в юридичні норми, де це не підлягає поверненню. Люди, не купуйте на подарунок подарунковий сертифікат, подаруйте гроші! Людина приходить з цим сертифікатом, розмір підібрати не може, фасон, колір, що завгодно", — сказав він.

Раніше повідомлялося, що щорічно на прилавках українських магазинів стає більше продуктів, що містять небезпечні для здоров'я компоненти. Деякі з них в Україні дозволені в невеликій кількості, а деякі — заборонені, проте інформацію про них на упаковці добре маскують.

Також Максим Несміянов розповідав, які хитрощі маркетологів змушують покупця витрачати більше грошей. "Основний лайфхак, ви купуєте товар, і там є штрих-код — ви на місці його забиваєте в телефон, і вам весь склад, весь товар всюди у всіх супермаркетах вибиває. І ви бачите — обман це чи не обман. Не потрібно сьогодні бігати по всіх магазинах, достатньо зайти в інтернет з цим кодом, і ви все зрозумієте", — сказав він.