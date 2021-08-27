22:54, Вчора

Кулеба про евакуацію українців з Афганістану: 90 людей чекають, але є проблеми Міністр зазначив, що порятунок українців проходить дуже складно

В Афганістані близько 90 українців та членів їхніх родин чекають на евакуацію, проте виліт літаків з аеропорту Кабула супроводжується великими проблемами.

Про це розповів в ефірі програми "Велика п'ятниця" на телеканалі "Україна 24" міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

"Зараз до 90 осіб, які звернулись до посольства й очікують на евакуацію – це українці та члени їхніх родин, яких ми вважаємо своїми. Ми будемо повертати наших людей будь-якими шляхами. Я нічого складнішого, ніж евакуація з Афганістану, в професійному житті не переживав", - сказав він.

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Як розповів глава МЗС, виліт кожного українського літака супроводжувався "шаленими проблемами".

"Наприклад, збирається група українців на посадку в літак. Хтось з інших людей бачить, що почався якийсь рух, і починають штурмувати цей літак. Доходило до того, що стюарди були змушені зсередини зачиняти двері, щоб не допустити хвилю людей всередину. Або літаку кажуть: о 6:00 до вас підвезуть групу пасажирів, чекайте, ви вилітаєте. Але літак раптом виходить на смугу й відлітає без наших громадян. Ми в буквальному сенсі розвернули один літак у повітрі через те, що на його борту не було громадян України. Це був приватний літак, з яким ми домовилися, що вони заберуть громадян України, вони вирішили порушити домовленості й вивезти лише своїх родичів. Ми їх розвернули на половині шляху до України", - заявив міністр.

За його словами, в Кабулі біля аеропорту збираються тисячі людей.

"Наші офіцери ГУР, які з військовим літаком туди полетіли, просто за шкірки витягували українців з натовпу, щоб вони могли потрапити на борт. Приватний літак, про який домовилася Україна, – це був останній цивільний літак, який вилетів з цього аеропорту до його закриття 23 серпня. Але військова частина аеропорту працює. Ми зараз перебуваємо в стадії чергового етапу евакуації. Поки не можу розкривати деталі, але незабаром будуть новини. Але 31 серпня і військовий аеропорт має закритися. Після 31 серпня евакуація триватиме, але домовлятися треба буде не з британцями та американцями, які зараз контролюють аеропорт, а з талібами чи призначеними ними людьми", - повідомив Кулеба.

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Нагадаємо, 22 серпня в аеропорту "Бориспіль" приземлився літак Іл-76 ВПС України, який напередодні вилетів з Афганістану. Цим рейсом з аеропорту Кабула були евакуйовані 83 людини, зокрема 31 українець.

Раніше Україна вивезла з Афганістану 79 осіб, з яких 8 українців, решта - громадяни інших країн: Нідерланди, Хорватія, Білорусь і сам Афганістан.

Після кривавих терактів 26 серпня в Кабулі президент України Володимир Зеленський доручив якнайшвидше евакуювати українців з Афганістану.