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У Маріуполі у дітей крали золото в дитсадку — подробиці Зловмисниця знімала з дітей коштовні прикраси, поки вони спали

У Маріуполі викрили помічницю виховательки, яка знімала з дітей золоті прикраси, поки ті спали. Як знайшли зловмисницю, що про неї відомо, і що чекає на неї тепер — подробиці у програмі "Україна Сьогодні" на телеканалі "Україна 24".

Батьки спочатку вважали, що діти гублять свої прикраси, але потім, коли зниклих речей стало надто багато, звернулися до поліції. Чотири факти правоохоронці вже підтвердили. Помічниця виховательки, як виявилося, вже мала судимість за майнові злочини. Тепер їй загрожує до 5-ти років за ґратами.

"Встановлено, що жінка знімала прикраси поки діти спали, та потім збувала їх. Нині жінці повідомлено про підозру у скоєнні 4 злочинів", — розповіла речниця Центрального відділу поліції Маріуполя Мирослава Попова.

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Як у садочку з діток знімали золото, тепер жваво обговорюють маріупольці. У соцмережах більшість звинувачує навіть не крадійку, не адміністрацію закладу, а батьків. Мовляв, навіщо дитині золоті сережки чи ланцюжки з хрестиками. Сьогодні розпитали мам і тат, як вони ставляться до цього.

"Ні, золоті не носить. У неї тільки срібні сережки". "Ну я ставлюся нормально, але кожен повинен розуміти, що сам несе за це відповідальність. Тому що це діти". "Це рано для садка, принаймні. Ми вушка прокололи, але медзолотом". "Ні, звичайно, як дитина себе захистить". "Дивлячись які, дивлячись де. Якщо якісь невеликі, то можливо. Чому б і ні".

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У якому саме садочку працівниця обкрадала дітей, схоже, велика таємниця. Цього не кажуть ані у поліції, ані у департаменті освіти. Однак нам вдалося з'ясувати, що жінку звільнили, щойно зчинився скандал. Наразі справу передали до суду. Невдовзі оголосять вирок.