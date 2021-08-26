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Напад на офіс омбудсмена: можливі й інші атаки, подробиці з місця подій Кореспондентка "Україна 24" розповіла, що відбувається на місці атаки в центрі Києва

Подробиці нападу на офіс омбудсмена розповіла з місця події кореспондентка телеканалу "Україна 24" в програмі "Сьогодні День".

На місці працюють поліція і Національна гвардія. Журналістів попросили відійти трохи далі від місця події, оскільки там будуть працювати вибухотехніки. Поліція каже, що попередньо можливо, що у нападника можуть бути при собі інші вибухові речовини, або ж вони можуть бути заховані десь неподалік.

Невідомий чоловік приїхав до офісу омбудсмена на моноколесі та кинув у двері вибухонебезпечну речовину. Омбудсмен Людмила Денисова після вибуху приїхала на місце події. Ніхто зі співробітників в будівлі не постраждав.

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За попередньою інформацією, офіс омбудсмена — не єдине місце, яке сьогодні постраждало. На вулиці Пилипа Орлика біля будівлі касаційного суду також видно обпалені двері, наразі очікуються офіційні коментарі поліції.



Фото: Facebook Людмили Денисової

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Раніше омбудсмен Людмила Денисова повідомила, що сьогодні о 15:10 в будівлю Секретаріату уповноваженого Верховної Ради України з прав людини зловмисник кинув пляшку з вибуховою сумішшю, в результаті чого пошкоджено двері приміщення. Ніхто зі співробітників і відвідувачів не постраждав.

Зловмисника вже затримали правоохоронні органи. При ньому виявлено інші вибухові речовини. Тривають слідчі дії.