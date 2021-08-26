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На Офіс омбудсмена напав уродженець Київщини: подробиці від поліції У поліції розповіли, що чекає на чоловіка, який кинув в адміністративну будівлю коктейль Молотова

Подробиці нападу на офіс омбудсмена розповіла заступниця начальника відділу комунікацій головного управління Нацполіції в Києві Юлія Гірдвіліс в програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24".

"Сьогодні близько 15:20 до поліції Києва надійшло повідомлення, що невідомий кинув пляшку із запальною сумішшю у двері адмінбудівлі на вулиці Інститутській і Пилипа Орлика. В результаті виникла пожежа, пожежа була оперативно ліквідована, ніхто не постраждав. Спецпризначенці полку №2 поліції Києва оперативно затримали зловмисника. Ним виявився уродженець Київщини 1970 року народження", — сказала вона.

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Представниця поліції розповіла, що буде з нападником.

"За цим фактом вже порушено кримінальне провадження за статтею 194 КК — умисне знищення або пошкодження майна. Порушник затриманий в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу, з ним проводяться всі необхідні слідчі дії. Надалі слідчі готуватимуть повідомлення про підозру. Поліцейські вивчають мотиви підозрюваного. Можливо, після проведення всіх перевірок буде дана інша кваліфікація події", — сказала вона.



Фото: Facebook Людмили Денисової

Спікерка прокуратури Києва Надія Максимець розповіла, що затриманий доставлений в Печерське управління поліції для з'ясування мотивів і обставин вчинення правопорушення.

"Стосовно його вчинку — попередньо це якісь проблеми, пов'язані з державними органами, з чим саме, з'ясовує слідство. Думаю, що до кінця сьогоднішнього дня або завтра з ранку мотиви будуть відомі, якщо він дасть інформацію слідству. Факт підпалу дверей у дві адміністративні будівлі зафіксовано, остаточна кваліфікація його дій буде надано за результатами слідчих дій. На цей час не встановлено, чи були у нього спільники, за попередньою інформацією, спочатку він підпалив двері приміщення офісу омбудсмена, після чого здійснив аналогічне правопорушення біля дверей Верховної касаційного суду. Це на вул. Пилипа Орлика, недалеко від Офісу омбудсмена", — сказала вона.

Раніше омбудсмен Людмила Денисова повідомила, що сьогодні о 15:10 в будівлю Секретаріату уповноваженого Верховної Ради України з прав людини зловмисник кинув пляшку з вибуховою сумішшю, в результаті чого пошкоджено двері приміщення. Ніхто зі співробітників і відвідувачів не постраждав.

Зловмисника вже затримали правоохоронні органи. При ньому виявлено інші вибухові речовини. Тривають слідчі дії.