13:15, Сьогодні

Росія використовує обстріли на Донбасі як аргумент на переговорах – експерт "Росіяни в цьому бачать певну драму, якийсь конфлікт, який би мав зіграти на користь переговорів", - заявив Семенюк

На Донбасі бойовики обстріляли житловий сектор Травневого, неподалік від Бахмуту. На жаль, Росія використовує обстріли як аргумент на переговорах щодо Донбасу.

Про це в ефірі програми «Сьогодні День» на телеканалі «Україна 24» розповів експерт-міжнародник Тарас Семенюк.

«На окупованих територіях часто відбувається ротація, особливо командного складу російських військ, щоб відбувалася плинність кадрів. Втрачається пильність, і очевидно, що нові кадри, які прибувають, додають певної динаміки. Але очевидно, такі раптові ескалації я пов’язую саме з тим, щоб представити ці обстріли як обстріли саме українських військ, щоб ще більше загострити ненависть до України на території ОРДЛО плюс подати російській аудиторії, що Україна не готова спілкуватися про мир. Глобально це зводиться до того, що рано чи пізно росіяни можуть сказати: ми беремо ОРДЛО під свій протекторат», - сказав експерт.

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Він наголосив, що в ОРДЛО вже роздали російські паспорти, там вже фактично вся окупаційна влада орієнтується тільки на Кремль.

«І питання часу, коли люди в ОРДЛО скажуть: ми хочемо в Росію. І Росія тоді буде казати: хочете – ми вас заберемо. Я думаю, коли ці обстріли відбуваються раптово, з жертвами, зі звинуваченнями української армії, вони саме до цього зводяться. Плюс перед засіданням контактних мінських груп чи нормандського формату завжди йде певна ескалація, щоб додати гостроти. На жаль, росіяни в цьому бачать певну драму, якийсь конфлікт, який би мав зіграти на користь переговорів, вони це вважають як певний аргумент», - зазначив Семенюк.

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Бойовики на Донбасі обстріляли житловий сектор Травневого, неподалік від Бахмуту. На цей час про постраждалих не повідомляється. Обстріляно будинки, вже встановлено, що це російські окупаційні війська здійснили цей обстріл. Близько 18:40 вчора почався обстріл. Боєприпаси влучили у двір на вул. Центральна, 4. Частково пошкоджені будинки.

Нагадаємо, раніше в результаті обстрілу бойовиками в районі Новоселівки-2 на Донбасі загинув 86-річний місцевий мешканець, один український військовий отримав поранення. Кілька населених пунктів були знеструмлені, оскільки бойовики влучили в лінію електропередачі з артилерії. А Новомихайлівка лишилася без води.

Раніше у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" військовий експерт Олег Жданов розповів, чому почалися загострення на лінії розмежування:

"Це все почалося ще з підготовки та проведення навчань Sea Breeze. Це перше. А друге, коли постало питання щодо виконання політичних зобов'язань України, взятих під час Паризького саміту. Я нагадаю, що навесні президент Зеленський знову почав висловлювати зацікавленість у проведенні зустрічі з російським президентом Путіним, а Путін сказав, що не розмовлятиме, поки Україна не зробить політичного кроку. І з цього почалися загострення на лінії розмежування".