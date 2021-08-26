12:19, Сьогодні

Російський суддя брутально засудив українську спортсменку на Параолімпіаді – Сушкевич "Російське суддівство на Параолімпіаді вже задіяло свій негативний, несправедливий, брутальний ресурс", - сказав Сушкевич

Україна вже зіткнулася з брутальним, нечесним суддівством з боку російського судді на Параолімпіаді-2020.

Про це в ефірі програми «Сьогодні Ранок» на телеканалі «Україна 24» розповів президент Параолімпійського комітету України Валерій Сушкевич.

«Прикрий, неприємний випадок. Російське суддівство на Параолімпіаді вже задіяло свій негативний, несправедливий, брутальний ресурс. Вони спрацювали проти деяких наших спортсменів, практично знищуючи можливість виходу до фіналу», - зазначив президент Параолімпійського комітету.

Читайте також: Схоже на провокацію: політики й експерти відреагували на расистський скандал з Беленюком

«Йдеться про фехтування. Наша Наташа Морквич, потужна фехтувальниця, під час суддівства… Суддя визначається системою випадкових чисел, жеребкуванням – і попався російський суддя. Під час змагань його суддівство було настільки очевидно брутальним, що навіть судді з інших країн підходили до нього і говорили: що ти робиш, що це таке? Але, згідно з правилами змагань, зміна судді не передбачена. Тому трапилося так, що Наташа посіла 5 місце, не попавши навіть до півфіналу. Такі ситуації були й будуть, ми до цього готові. Але не готові до того, коли це робиться брутально і відкрито», - додав Сушкевич.

Читайте також: Скандал на Олімпіаді: у Тихановської розповіли, що чекає на білоруську спортсменку

У японській столиці Токіо 24 серпня пройшла церемонія відкриття XVI літніх Параолімпійських ігор, які триватимуть з 24 серпня до 5 вересня 2021 року. У перший день змагань Україна здобула 8 нагород - одну золоту, п'ять срібних і дві бронзові. У другий день плавчиня Єлизавета Мерешко завоювала шосту срібну медаль для України.