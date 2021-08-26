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Анна Степанець та Володимир Полуєв — нові ведучі каналу "Україна 24" Лідер серед новинних каналів підсилює власну команду

До зіркової інформаційної команди «Україна 24» долучилися професійні ведучі Володимир Полуєв та Анна Степанець. Нові обличчя інформаційного каналу з’являться 31 серпня у спецефірі «Американський прийом».

«Стати частиною каналу різноманітних думок — це втілення моїх світоглядних орієнтирів. Отримати можливість розбирати разом з глядачами різні погляди й робити це цікаво — не просто стандарт журналістики, а й справжня журналістська радість!», — коментує Анна Степанець.

«Україна 24» як лідер серед новинних каналів підсилює власну команду ведучими, досвід яких дозволяє якнайкраще показувати справжню картину світу та вести дискусію з впливовими опонентами.

«Робота в команді каналу «Україна 24» — це одночасно виклик і привід для гордості. Інформаційна команда є лідером на ринку телебачення. Тут пліч-о-пліч працюють дійсно найкращі. Це означає, що працювати доведеться ще старанніше й результат цієї важливої роботи обов'язково переверне світ українського медіа та виведе його на інший рівень», — розповів Володимир Полуєв.

Ведучі з'являться у кількох форматах у новому інформаційному сезоні «Україна 24». А 31-го серпня глядачі вперше побачать Анну та Володимира у спецефірі «Американський прийом», присвяченому зустрічі президентів США та України.