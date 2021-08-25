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Відомий лікар про нову хвилю COVID-19: треба бути готовими до найгіршого За словами Бориса Тодурова, новий штам збільшить кількість хворих

Україна повинна бути готовою не тільки до нової хвилі коронавірусу, але і до можливих спалахів інших інфекційних захворювань.

Про це заявив в ефірі програми "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24" відомий лікар-кардіохірург Борис Тодуров. На запитання, чи чекати восени нової хвилі COVID-19, лікар відповів:

"Мені здається, що буде. Може бути не така висока, але мені здається, що погода і новий штам збільшать кількість хворих. Ми, лікарі, завжди розраховуємо на найгірший варіант перебігу будь-якої хвороби і готуємося до найгіршого. Коли я йду на операцію, я завжди готуюся до найгіршого, що я можу побачити в операційній рані".

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На думку Тодурова, "в цілому медицина повинна бути готовою до найгіршого розвитку подій".

"Так що, думаю, нам треба готуватися. Можуть бути не тільки штами коронавірусу. Завтра з'явиться ще якийсь вірус, типу Ебола або ще чогось, з чим буде дуже складно боротися. Тому всі ці речі повинні передбачатися, і на складах повинні лежати засоби захисту та інші запаси ", - зазначив він.

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За даними МОЗ, в Україні станом на 25 серпня було зафіксовано 727 нових випадків COVID-19. Також за минулу добу госпіталізовано 682 особи, зафіксовано 20 летальних випадків.

Раніше лікар-кардіохірург Борис Тодуров в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що децентралізація медичної галузі в Україні призвела до катастрофічних наслідків.

"У Фінляндії був досвід децентралізації медицини. Це була катастрофа. Вже через два роки вони відкрутили все назад, тому що місцева влада займається своїми містечковими проблемами, вони не бачать глобально потреби всієї країни, в них, як правило, немає бюджетів, щоб вибудовувати стратегію медицини на 5-10 років. У нас децентралізація, на жаль, призвела до таких само катастрофічних наслідків", - сказав він.

Тодуров також розповів, що в українській медицині не працює принцип "гроші йдуть за пацієнтом", тому лікарні не хочуть приймати важких хворих.