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В Україні через 6 років не буде кому лікувати дітей - відомий лікар Медики продовжують виїжджати за кордон, зазначив Борис Тодуров

В Україні в умовах відтоку за кордон медичних працівників уже в найближчі роки не буде кому лікувати дітей.

Про це заявив в ефірі програми "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24" відомий лікар-кардіохірург Борис Тодуров.

"Потік тих, хто від'їжджає (медичних фахівців - ред.), не зменшився, тому що зарплати, які сьогодні є, не утримують людей. Як порахували, щоб утримати людину в Україні, вона має отримувати 70% тієї зарплати, яку вона отримує в Чехії, Німеччині тощо. Сьогодні наші зарплати не відповідають цьому показнику", - заявив він.

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За словами Тодурова, українських медиків "нічого фінансово тут не тримає".

"В Україні 15 медуніверситетів. Сьогодні державного замовлення не існує. Верховна Рада скасувала трирічні відпрацювання в районних центрах. Подивіться, які проблеми зараз у районних центрах. Цього року всього близько 200 осіб поступили на педіатрію, як і минулого року. Всі 15 університетів через 6 років випустять всього 200 педіатрів. Це по 10 педіатрів на область. Це взагалі нічого. Тобто наших дітей, моїх онуків вже лікувати не буде кому через 6 років. І держава абсолютно ніяк на це не реагує", - заявив лікар.

Раніше лікар-кардіохірург Борис Тодуров в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що децентралізація медичної галузі в Україні призвела до катастрофічних наслідків.

"У Фінляндії був досвід децентралізації медицини. Це була катастрофа. Вже через два роки вони відкрутили все назад, тому що місцева влада займається своїми містечковими проблемами, вони не бачать глобально потреби всієї країни, в них, як правило, немає бюджетів, щоб вибудовувати стратегію медицини на 5-10 років. У нас децентралізація, на жаль, призвела до таких само катастрофічних наслідків", - сказав він.

Тодуров також розповів, що в українській медицині не працює принцип "гроші йдуть за пацієнтом", тому лікарні не хочуть приймати важких хворих.