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Тодуров про медицину в Україні: важкі пацієнти помирають вдома, клініки їх не беруть Як розповів кардіохірург, клініки сортують хворих на "рентабельних" і "нерентабельних"

Медична реформа в Україні, що передбачає принцип "гроші йдуть за пацієнтом", призвела до того, що клініки перестали приймати важких хворих.

Про це заявив в ефірі програми "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24" відомий лікар-кардіохірург Борис Тодуров.

"Сам факт того, що "гроші ходять за пацієнтом", красиво звучить. На практиці це виглядає так: ми будемо лікувати тільки тих, за ким прийшли гроші. Сьогодні в клініках просто перестали приймати важких хворих. Сьогодні всі лікарні лікують рентабельних хворих. Холецистит рентабельний - ми його беремо, перитоніт не рентабельний - ми його не беремо. Важкі пацієнти помирають вдома", - підкреслив він.

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За словами Тодурова, зараз клінікам "немає сенсу брати важких пацієнтів".

"Раніше, коли був централізований бюджет, ми якось його розподіляли, і було питанням честі для хірурга прооперувати важкого хворого. Сьогодні головний лікар скаже такому хірургу: не треба братися за пухлину головки підшлункової залози. Цей хворий пролежить два місяці і з'їсть у нас півмільйона гривень, я забороняю тобі брати таких хворих і оперувати. Ось на цьому завершується", - сказав кардіохірург.

Як заявив лікар, "сьогодні ми переповнені запущеними пацієнтами".

"Ми одні з небагатьох (Інститут серця - ред.), хто залишилися на центральному бюджеті, у мене кожен четвертий хворий вже в критичному стані. Ще кажуть про приватні клініки. Але приватні клініки працюють за принципом рентабельності. Вони не беруть пацієнтів, на яких не можна заробити. Тому всі важкі випадки поки стікаються в державні клініки. Коли і нас ще переведуть на госпрозрахунок, я не знаю, куди підуть ці хворі", - зазначив Тодуров.

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Також лікар-кардіохірург Борис Тодуров в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що децентралізація медичної галузі в Україні призвела до катастрофічних наслідків.

"У Фінляндії був досвід децентралізації медицини. Це була катастрофа. Вже через два роки вони відкрутили все назад, тому що місцева влада займається своїми містечковими проблемами, вони не бачать глобально потреби всієї країни, в них, як правило, немає бюджетів, щоб вибудовувати стратегію медицини на 5-10 років. У нас децентралізація, на жаль, призвела до таких само катастрофічних наслідків", - сказав Тодуров.