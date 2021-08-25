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В Україні занижені ціни на операції на серці: Тодуров озвучив цифри Відомий лікар незадоволений Національною службою здоров'я України

Операція на серці в Україні коштує в десятки разів дорожче, ніж її оцінює Національна служба здоров'я України (НСЗУ).

Про це заявив в ефірі програми "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24" відомий лікар-кардіохірург Борис Тодуров.

"Звідки взялися тарифи, за якими на госпрозрахунку працюють всі центри? Наприклад, операція на серці в НСЗУ оцінена в 10 тис. грн. Ви можете собі уявити, один оксигенатор коштує 12 тис. грн, клапан коштує 20 тис. грн. За нашими тарифами, операція на серці повинна коштувати в середньому 200-250 тис. грн. з урахуванням тих невеликих зарплат, які ми (лікарі - ред.) зараз отримуємо. А вони нам виставляють 10 тис. грн - будь ласка, працюйте", - сказав кардіохірург.

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Як зазначив Тодуров, сьогодні більшість кардіохірургічних відділень в областях "працюють, пробуксовуючи, або беруть гроші з пацієнтів", а НСЗУ при першій же скарзі розриває контракт на обслуговування клієнтів.

"Тому якийсь абсурд у дії нових законів і всього, що придумано", - заявив він.

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Також лікар-кардіохірург Борис Тодуров в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що децентралізація медичної галузі в Україні призвела до катастрофічних наслідків.

"У Фінляндії був досвід децентралізації медицини. Це була катастрофа. Вже через два роки вони відкрутили все назад, тому що місцева влада займається своїми містечковими проблемами, вони не бачать глобально потреби всієї країни, в них, як правило, немає бюджетів, щоб вибудовувати стратегію медицини на 5-10 років. У нас децентралізація, на жаль, призвела до таких само катастрофічних наслідків", - сказав Тодуров.