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"30 років до свободи" — унікальний проєкт Леоніда Канфера до 30-річчя Незалежності України За чотири місяці знімальній команді вдалося записати понад 150 унікальних інтерв'ю

29-го серпня на телеканалі «Україна 24» відбудеться визначна телевізійна прем’єра серіалу Леоніда Канфера, що є частиною мультимедійного проєкту «Україна, яку будуємо ми». Уперше глядачі побачать історію України у форматі історичного репортажного кіно, ведучим і співавтором якого став Олег Панюта.

«Що таке проєкт до 30-річчя Незалежності України? Це події. Багато подій. Це тренди. Але насправді це люди, чий внесок зробив Україну такою, якою ми бачимо її сьогодні: президенти, політики, бізнесмени, військові, артисти, спортсмени, лікарі. Кожен із них говорить про власні історії, які є частиною історії країни. Саме через особисті розповіді ми розкриваємо, в який час ми жили й живемо зараз: за що соромно, чим пишаємося, за що боляче, що вже здається кумедним і навіть смішним – це все те, чим жила країна 30 років. Ми не вішаємо ярликів, ми кожного намагаємося вислухати. А оцінювати в будь-якому разі – глядачам», – розповідає автор та режисер-постановник документального серіалу Леонід Канфер.

Цикл документальних фільмів продакшену «Центр документального кіно Леоніда Канфера» має особливий авторський почерк Олега Панюти та режисера Леоніда Канфера. Двоє чоловіків мають багато спільного: вони приблизно одного віку, застали розвал Радянського Союзу і бачили, як нелегко Україна здобувала незалежність.

«Хто не пам'ятає свого минулого, той не вартий майбутнього», – знакові слова Максима Рильського. Ми живемо в час колосального потоку інформації. І навіть мені, перебуваючи все свідоме життя в новинному вирі, іноді важко відкласти в шухляду пам'яті найважливіше. Цей унікальний проєкт – смілива спроба зібрати докупи ключові події української історії, що змінили її, дали поштовх до розвитку країни й надію на вільне та щасливе майбутнє українців», — ділиться співавтор та ведучий Олег Панюта.

За чотири місяці знімальній команді вдалося записати понад 150 унікальних інтерв'ю з людьми, які стали очевидцями історичних подій. Власним досвідом поділилися авторитетні експерти з політичної, військової сфер і навіть зірки шоу-бізнесу.

Ексклюзивно свої історії розповіли вісім топспікерів, яким відведено роль «моральних авторитетів» та «совісті нації»: Олег Сенцов, Ада Роговцева, Ахтем Сеітаблаєв, Сергій Жадан, Борис Тодуров, Олег Скрипка, Роман Балаян, Святослав Вакарчук.

За весь знімальний період команда проєкту зняла документальні розповіді людей з Одеси, Миколаєва, Чонгара, Дніпра, Слов’янська, Харкова, Авдіївки, Запоріжжя, Маріуполя, Широкиного та інших місць. Найважливіші історичні події, вистави, реконструкції — це все глядач телеканалу «Україна 24» побачить у проєкті Леоніда Канфера «30 років до свободи». В ефірі він – щонеділі.