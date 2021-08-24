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Це неймовірна ідея — відома актриса про Саміт перших леді Робін Райт розповіла, що можуть зробити для своїх країн перші леді та джентльмени

Перші леді або джентльмени можуть багато зробити для суспільства, заявила відома акторка, виконавиця ролі Клер Андервуд у серіалі "Картковий будинок" Робін Райт у розмові з українськими ЗМІ, серед яких був телеканал "Україна 24".

"Коли я думаю про перших леді та про те, які вони мають можливості, чого від них очікують, що вони можуть зробити з того, що їхні чоловіки-президенти, можливо, зроблять не в першу чергу, це все в мене асоціюється майже з материнством. Вони мають стійкість, вони мають енергію, вони мають доступ і вплив, щоб приділити більше уваги тим речам, про які можуть забувати. Леді Діана — ідеальний приклад. Скільки всього вона зробила для дітей і для боротьби з бідністю й у сфері освіти, і не тільки. Насправді було так багато гідних перших леді, які виносили проблеми з тіні. Проблеми, які інші зі своїх офісів, адміністрацій, можливо, не помічають", — сказала вона.

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Акторка зазначила, що Саміт перших леді та джентльменів — це чудова ідея.

"Я вважаю, що це неймовірна ідея - зібрати перших леді та джентльменів в одному приміщенні. Щоб вони могли подискутувати, або просто знайти розуміння того, що ми рівні у правах. Разом ми можемо робити більше і набагато краще, і значно сильніше. І я думаю, це основне — якщо ми можемо отримати це спільне розуміння між жінками та чоловіками в одній кімнаті. Коли ти думаєш про закони та політику, вони можуть багато чого змінити. Але в таких умовах, як сьогодні, у нас немає гарантії, що це станеться. Це змушує нас об’єднуватися — чоловіків і жінок, аби отримати владу і можливості, щоб поділяти цю владу. Саме це допоможе найбільш вразливим людям у світі. Перші леді зібралися тут, щоб поговорити про права людини та про добробут людини після цієї пандемії коронавірусу, як ми будемо перезапускатися. І немає нічого кращого, аніж жінка на чолі цього корабля. Ми ростимо дітей, ми робимо 14 речей одночасно. Це в нашій крові. Для того щоб мати той рівень розуміння між жінками та чоловіками, нам потрібно створювати нові рішення разом, тому що ми по-різному думаємо. І дякувати Богу, це так. Ми маємо найкраще з двох світів", — сказала вона.

Нагадаємо, 23 серпня в Україні відбувся Саміт перших леді та джентльменів "М'яка сила в новій реальності", ініціатором якого виступила перша леді України Олена Зеленська.

Того ж дня у столиці України також розпочав роботу перший саміт Кримської платформи. Від участі в ньому відмовилися Азербайджан і Китай — їх відсутність прокоментував політтехнолог Юрій Подорожній.

Раніше український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що Росія через дипломатичні канали намагається чинити тиск на країни-учасниці саміту. "Немає такої країни у світі, до МЗС якої б не звернулися російські дипломати з вимогою не брати участь у саміті" Кримської платформи". Дуже болісно, дуже агресивно ця ініціатива сприймається Росією. Це означає, що ми на правильному шляху, що ми все робимо правильно", — сказав він.