Рінат Ахметов привітав українців з Днем Незалежності: "Довгих мирних років і процвітання"
"Подолавши не одне випробування, ми зрозуміли головне: наша сила — у тому, що ми одна Країна"
24 серпня 2021 року Україна відзначає 30-річчя проголошення Незалежності. Президент SCM Ринат Ахметов привітав українців зі святом:
"Подолавши не одне випробування, ми зрозуміли головне: наша сила — у тому, що ми одна Країна. Країна, у якій кожен робить свій внесок у загальний добробут.
Ми долали й долаємо непрості обставини завдяки героїзму кожного. Завдяки медикам, які ведуть боротьбу за життя.
Завдяки вчителям, які виховують у новому поколінні прагнення до знань.
Завдяки працівникам промисловості, які зберігають та підтримують стабільність економіки України.
Завдяки героїзму тих, хто захищає нашу країну.
Тих, хто працює в полі та під землею.
У морі та на суші.
У наукових інститутах і дитячих садках.
Я бажаю всім нам довгих мирних років та процвітання.
Упевнений, на нас і наших дітей чекає ще багато приводів для гордості нашою країною.
Зі святом, дорогі друзі! З Днем Незалежності України!"