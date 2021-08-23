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Україна відзначає День прапора: як святкують у різних регіонах Найбільші урочистості пройшли за участі Володимира Зеленського в Черкаській області

На світанку 23 серпня в День державного прапора у небі над Києвом замайорів стяг завбільшки з тенісний корт. Його підняли за допомогою дрону і це національний рекорд.

В сюжеті програми "Сьогодні Новини" на телеканалі "Україна 24" повідомляється, як відзначають День прапора у різних регіонах України.

Найбільші урочистості пройшли на Черкащині. У географічному центрі України селі Мар'янівка замайорів найбільший стяг регіону. Підняли його на території арт-об'єкта "Серце України". Композиція складається із 25 пар крил, що символізують 24 області та Автономну Республіку Крим. Виготовлений арт-об'єкт зі сталі компанії "Метінвест" Ріната Ахметова.

У церемонії підняття прапора взяв участь президент України Володимир Зеленський. Він привітав українців зі святом.

"Це гордість, коли наш прапор звільняв десятки міст та сіл на Донбасі, вдячність, коли допомагав гасити пожежі в Туреччині та Греції, сльози, коли наш прапор супроводжує в рай загиблих захисників України. Поважати прапор можна без галасу, співати гімн без пафосу, допомагати армії без фаєрів і бути українцем без...тут без варіантів – просто бути українцем", - заявив Зеленський.

фото - president.gov.ua

Своєю чергою, в Харкові встановили рекордний флагшток. За проєктом він 102 метри, його можуть визнати найбільшим у Європі. Аби така височезна конструкція трималась надійно, фундамент зробили завглибшки з триповерхівку.

"Зараз найвищим флагштоком за усіма зафіксованими показниками є флагшток у Фінляндії – висота складає 100 метрів. Наш флагшток – 102 метри. Коли це буде зафіксовано, ми про це повідомимо світовій спільноті", - розповіла директорка департаменту культури і туризму Харківської облдержадміністрації Людмила Терещенко.

У Книгу рекордів України планують занести прапор Дніпра. Це найбільший стяг, який підняли пожежними драбинами на 30 метрів. У міськраді кажуть, що такий захід став символом нескореності держави.

"Ми трішки потренувалися і за допомогою пожежної автодрабини та клінчатого підйомника втілили це в життя. Прапор один із найбільших в Україні. Його висота 18 метрів, ширина – 12 метрів", - розповів начальник обласного управління ДСНС Андрій Кульбач.

З нагоди дня прапора та ювілею незалежності у вишиванку вдягли засновника Одеси Дюка де Рішельє. Її розробила індивідуально дизайнерка Світлана Наконечна. Різнобарвна сорочка – ручної роботи. Замайорів і тридцятиметровий український прапор на Потьомкінських сходах. Довжина стягу цьогоріч символічна та дорівнює рокам незалежності України.