11:24, Сьогодні

Грандіозна прем’єра мультимедійного проєкту "Україна, яку будуємо ми" На каналах "Україна" і "Україна 24" вийде унікальний проєкт, присвячений 30 рокам Незалежності

"Україна, яку будуємо ми" — масштабний проєкт до 30-річчя незалежності країни, який з'явиться в ефірі лідерів українського телебачення – телеканалів "Україна», «Україна 24" – та на діджитальних майданчиках групи.

"Наш проєкт — не лише про святкування, а й про те, що лишиться з нами в будні, після того, як країна відзначить своє тридцятиліття. Він – про нас, про наші захоплення й розчарування, про наші перемоги й здобутки. Адже тридцять років історії країни — це тридцять років життя кожного з нас. Цей той досвід, що перетворює нас на народ зі спільною долею. Це та основа, що дає нам змогу дивитися з надією вперед і впевнено рухатися в майбутнє", — каже Олексій Мустафін, історик, журналіст, керівник проєкту.

Унікальність мультимедійного проєкту в тому, що, починаючи з 25 серпня, щодня в ефірі телеканалів ми будемо згадувати історичні події України. Журналісти готують матеріали, щоб нагадати глядачам про значущі, переломні, головні моменти становлення вільної держави та наголосити на культурних досягненнях.

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Кожен із 30 днів спецпроєкту буде присвячений одному року незалежності. Телеканали "Україна" та "Україна 24" разом із новинами "Сьогодні" детально висвітлюватимуть історичну хроніку у форматі щоденних сюжетів в авторських програмах та прямоефірних студіях. Наша команда працює на повну силу, аби показати багатогранність і дивовижний потенціал нашої держави.

Неймовірний лендинг, присвячений епосу незалежності, важливі тематичні опитування в соцмережах, публікації унікальних історичних фото — segodnya.ua готує для користувачів особливі диджитал-проєкти, щоб показати «Україну, яку будуємо ми».

Також у межах цього унікального історичного спецпроєкту, починаючи з 29-го серпня, "Україна 24" покаже цикл ексклюзивних фільмів відомого режисера-документаліста Леоніда Канфера "30 років до свободи". Уперше глядачі побачать історію України у форматі історичного репортажного кіно. Ведучим і співавтором проєкту став Олег Панюта.