12:38, Сьогодні

Посол України в Португалії: важливо, що українці за кордоном підтримують нашу державу Дипломат передала привітання з Днем українця

22 серпня ми святкуємо День українця і отримуємо привітання з різних куточків планети.

В ефірі програми "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" надзвичайний і повноважний посол України в Португалії Інна Огнівець долучилась до поздоровлень. До слова, у цій країні проживають близько 30 тисяч українців.

"Хочу вас привітати з 30-ю річницею незалежності України. Для всіх нас історична подія. В умовах, коли Україна виборює свою незалежність і територіальну цілісність, для України дуже важливо, що українці, які живуть за кордоном, підтримують нашу державу. Українці, звичайно, дивляться, слідкують за подіями в Україні, і переймаються всім, що відбувається, оскільки в Україні проживають їхні рідні", - зазначила Огнівець.

Посол також повідомила, що нещодавно "Медіа Група "Україна" уклала угоду з найбільшим португальським провайдером.

"Таким чином, глядачі цього телепровайдера зможуть дивитись інформаційний канал "Україна 24" в одному із пакетів. Українці мають можливість слідкувати за подіями в Україні", - сказала вона.

30 мільйонів глядачів за кордоном обрали "Україна24". І для нас це неймовірна підтримка - з усіх континентів світу. Нам довіряють у Польщі та Словаччині, Молдові та Білорусі, в Ізраїлі та Об'єднаних арабських еміратах. Наша аудиторія є за океаном, у Канаді. А ще на Кавказі, Близькому та Середньому Сході та в Північній Африці. І ми продовжуємо перемовини з провідними постачальниками телекомунікаційних послуг, щоб ставати ближчими до кожного глядача. Дякуємо, що залишаєтеся із нами!