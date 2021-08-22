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Бачила дітей в крові - врятована з Афганістану українка про жахи кабульського аеропорту Люди, які сподіваються залишити Кабул, кілька днів сидять без води і їжі

Евакуйована з Афганістану українка Разифа Малюта в ефірі програми "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" розповіла, що їй дивом вдалося вибратися з Кабула.

Коментуючи евакуацію з кабульського аеропорту, Малюта розповіла:

"Наші люди там, вони відкрили ворота, колючий дріт. Наші хлопці бачать цих людей, хочуть забрати, а їм не дозволяють вийти. Розумієте відчай цих людей. Вони пишуть мені до сих пір, що вони без води, без їжі вже три дні там".

За її словами, проти людей, які штурмують аеропорт в надії покинути Кабул, застосовували сльозогінний газ:

"Пишуть, що отруєні сльозогінним газом люди просто лежали там. Я бачила дітей всіх в крові, просто лежать, вони були як затоптані. Це був крик - дитячий, жіночий, чоловічий. Мені пощастило, що вдалося пройти до того, як почали пускати сльозогінний газ. Вони стріляли гумовими кулями - постійні черги, постійна стрілянина. Газ, стрілянина, і, якщо були проміжки, людей били просто палицями".

Нагадаємо, 22 серпня в аеропорту "Бориспіль" приземлився літак Іл-76 ВПС України, який напередодні вилетів з Афганістану. Цим рейсом з аеропорту Кабула були евакуйовані 83 людини, зокрема 31 українець.

Раніше Україна вивезла з Афганістану 79 осіб, з яких 8 українців, решта - громадяни інших країн: Нідерланди, Хорватія, Білорусь і сам Афганістан.

Своєю чергою речник МЗС Олег Ніколенко в ефірі телеканалу "Україна 24" заявляв, що забрати людей з Кабула можна тільки після вирішення трьох ключових завдань.

На даний момент евакуації з Афганістанаожідают близько 100 українців.