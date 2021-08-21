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Евакуація другої партії українців з Афганістану: з'явилися подробиці Дружина одного з евакуйованих українців сказала, коли очікувати літак

Евакуйовані з Афганістану українці зараз перебувають у дорозі, їх прибуття до України очікується в суботу, 22 серпня.

Про це розповіла в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" Валерія, дружина одного з тих, хто перебуває в літаку з Кабула.

"Наскільки мені відомо, зараз вони знаходяться в дорозі, тому зв'язку поки немає. Востаннє ми зв'язувалися близько 12:00, він був уже в Ісламабаді. Чекаємо на нього, швидше за все, завтра. Зі мною особисто зв'язався наш посол у Таджикистані Василь Серватюк. Я йому дуже вдячна. Наскільки я знаю, він особисто вів ці переговори, брав участь безпосередньо, тримав мене в курсі подій", - розповіла Валерія.

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За її словами, з чоловіком все гаразд.

"Сказав, що їх годували, все з ним гаразд - і фізично, і моральний стан. Мій чоловік за професією юрист. Колись він працював у міліції, і потім йому підвернулась така робота. На той момент, як він почав працювати в Афганістані, ми навіть не були знайомі, тому як він туди потрапив - не можу вам сказати", - сказала вона.

Фото: Reuters

Нагадаємо, Генштаб Збройних сил України повідомив, що 21 серпня з аеропорту Кабул (Афганістан) вилетів військово-транспортний літак Іл-76МД 25-ї бригади транспортної авіації Повітряних сил ЗСУ.

У повідомленні зазначено, що кількість евакуйованих громадян та час повернення в Україну уточнюється.

Літак Повітряних сил ЗСУ перебуває на Близькому та Середньому Сході з місією евакуації громадян України та іноземців з Афганістану, де ситуація загострилась через прихід до влади Талібану.

Раніше Україна вивезла з Афганістану 79 осіб, з яких 8 українців, решта - громадяни інших країн: Нідерланди, Хорватія, Білорусь і сам Афганістан.

Своєю чергою речник МЗС Олег Ніколенко в ефірі телеканалу "Україна 24" заявляв, що забрати людей з Кабула можна тільки після вирішення трьох ключових завдань.