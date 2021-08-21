15:16, Сьогодні

Спека і грозові дощі: синоптикиня дала прогноз погоди на День Незалежності України Також в Укргідрометцентрі розповіли, якою буде погода до кінця місяця

В Україні на День Незалежності 24 серпня зранку буде сонячна і тепла погода, яка ближче до вечора зміниться грозовими дощами.

Такий прогноз в ефірі програми "Сьогодні Ранок Вихідний" на телеканалі "Україна 24" озвучила провідна синоптикиня Укргідрометцентру Наталя Голеня.

"За нинішніми підрахунками, вранці та вдень 24 серпня ми матимемо гарну сонячну погоду, а з обіду захмарюватиметься, тому що до нас підійде атмосферний фронт, і вже ввечері ми очікуємо на грозові дощі. Це по Києву десь з 18:00, навіть більш вірогідно – з 20:00 до 22:00. Перед тим ще може посилюватись вітер поривами 11-13 м/с", - розповіла вона.

Читайте також: Буревій пошкодив одне з семи чудес України, подробиці з Кам'янця-Подільського

На запитання, якою погода буде надалі, синоптикиня відповіла:

"Думаємо, що у вересні ще буде тепло. Але цього тижня й наступного, до кінця серпня, погода в Україні буде близька до норми, сильної спеки не буде, температура буде навіть дещо нижчою від багаторічних середніх значень. Зранку буде прохолодно, прохолодні ночі, особливо, коли проходитимуть дощі, температура буде +18…+20 градусів. Ранки будуть прохолодні +13…+15 градусів, а подекуди +10 градусів. А денна температура переважатиме в діапазоні +23…+28 градусів".

Нагадаємо, 18 серпня в Україні через урагани, зливи та град у декількох регіонах в результаті падіння дерев були пошкоджені автомобілі, затоплені вулиці. Найбільше дісталося центральним областям і столиці.

Загалом через негоду без світла залишилися близько 150 населених пунктів по всій країні. Найбільше знеструмлених - у Житомирській області.

Раніше в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" завідувачка відділу прикладної метрології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух розповіла, що в Україні через кліматичні зміни стає все більше погодних аномалій, останні п'ять років були рекордно теплими:

"На жаль, ми дійсно спостерігаємо, що впродовж останніх днів, місяців і навіть років у нас все частіше відмічаються аномальні погодні умови, все більше погодних екстремумів спостерігається. Це не випадковість, це тенденція, яка характерна для наших сьогоденних умов. Тобто ми відмічаємо зміну кліматичної системи – підвищується температура повітря, змінюється термічний режим, змінюється тривалість сезонів і, на жаль, таких екстремальних температур у нас стає дедалі більше. Причому саме аномалій, коли в нас доволі спекотно, стає все більше й більше".