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"Господь покарав": Ляшко про флагшток, який упав на авто чиновника Політик припустив, що "на тому флагштоці хороший відкат отримали"

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко в ефірі програми "Велика п'ятниця" на телеканалі "Україна 24" назвав "карою божою" інцидент у Херсоні, де встановлений до Дня Незалежності флагшток упав на Lexus місцевого чиновника.

"То не іронія долі, то якраз Господь, мабуть, покарав. Мабуть, на тому флагштоці хороший відкат отримали, от Господь бумерангом назад і повернув. Хай бабки повернуть, які вкрали на флагштоці, тоді на Lexus не падатимуть ці флагштоки", - заявив Олег Ляшко.

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Нагадаємо, в Херсоні один із найвищих в Україні 70-метровий флагшток, що встановлювали до Дня Незалежності, впав під час монтажу на припаркований поруч автомобіль. Інцидент стався на набережній паpку Cлави біля обласної бібліотеки ім. Гончаpа.

Журналіст Віталій Глагола повідомив у Facebook, що флагшток у Херсоні впав на Lexus чиновника, що відповідав за його встановлення.

"Автомобіль належить Віталію Караваєву, який в команді губернатора відповідає за капітальне будівництво і всі підряди", - розповів Глагола.