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Неможливо зробити в "Дії" підроблений COVID-сертифікат - міністр Як розповів Михайло Федоров, "люди намагаються заробити на тому, що хтось не бажає зробити собі щеплення"

Український COVID-сертифікат, який з'явиться в застосунку "Дія", буде підтвердженням вакцинації, одужання від коронавірусу або результатом ПЛР-тесту. Підробити його буде неможливо.

Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Неможливо зробити в "Дії" підроблений сертифікат. В "Дії" відображається лише та інформація, яка є в реєстрі E-Health, в реєстрі, де всі українці, які отримують медичні послуги. Тому неможливо це підробити, тільки лікар вносить інформацію до реєстру. Тому, якщо десь є якась реклама, це люди намагаються заробити на тому, що хтось не бажає зробити собі щеплення", - сказав Федоров.

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Нагадаємо, що Європейський Союз визнав українські COVID-сертифікати.

"Сьогодні дуже важливий день для цифрової України, тому що ми інтегрувалися в єдиний цифровий ринок у напрямку ковід-сертифікатів. Відсьогодні ми можемо вже приймати європейських громадян, перевіряти дійсність їхніх сертифікатів. І після того як AppStore і Google Play опублікують останню оновлену версію програми "Дія", — я сподіваюсь, це буде сьогодні або завтра, залишилися лічені години, — українці зможуть генерувати сертифікати та подорожувати до інших країн Європи", - розповів глава Мінцифри Михайло Федоров.

В Міністерстві закордонних справ відразу зазначили: рішення Єврокомісії рекомендаційне, і країна сама визначатиме, кого і як пускати на свою територію. На сайті організації пишуть, що разом з українськими визнали й COVID-сертифікати Туреччини та Північної Македонії. Їх приймають відсьогодні. Наш сертифікат у "Дії" з'явиться пізніше серед інших документів. Він буде підтвердженням вакцинації, одужання від COVID-19 або негативного ПЛР-тесту.