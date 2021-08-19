22:47, Вчора

Контраст України з Афганістаном дуже помітний — політолог Володимир Фесенко розповів про різницю між військовою підтримкою Афганістану та України з боку США

Україна змогла відстояти свою державність на відміну від Афганістану, де владу захопив "Талібан" — про це розповів політолог Володимир Фесенко у програмі "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24".

"Зараз чую багато конспірологічних і катастрофічних припущень, що після подій в Афганістані американці закриються, забудуть, не будуть ризикувати, припинять будь-яку підтримку України. Підтримка була важлива, але у порівнянні з Афганістаном мене вразила цифра — вкладено 1 трильйон доларів у Афганістан, в нас вони вклали значно менше. Ми змогли без підтримки й США, і Заходу відстояти свою державність. Так, втратили частину території, але відстояли державність", — сказав він.

Читайте також: Байдену загрожує імпічмент через ситуацію в Афганістані - політолог

За словами експерта, цю відмінність треба активно використовувати.

"Двічі наш народ демонстрував прагнення відстоювати свою свободу. Тобто контраст з Афганістаном дуже помітний. Є проблеми з ефективністю реалізації реформ тощо. Але здатність народу, і держави також захищати себе, прагнути свободи й демократії – ми це бачимо. Зараз дуже важливо використовувати цей контраст на користь нашої держави", — сказав він.

Читайте також: Влада Афганістану слабо протистояла Талібану, вважають 45% українців – опитування

Нагадаємо, в Афганістані посилився наступ талібів, коли цього літа війська США і НАТО почали завершувати виведення військ з цієї країни.

13 серпня "Талібан" захопив два великі афганські міста, друге і третє за величиною в країні після Кабула - Кандагар і Герат. Днем пізніше таліби взяли під контроль центри ще чотирьох афганських провінцій. 14 серпня "Талібан" захопив Мазарі-Шариф, велике захищене місто на півночі Афганістану. У неділю, 15 серпня, таліби заволоділи Кабулом і в результаті захопили владу по всій країні.