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Киян почали вакцинувати в автобусі — відео Тим, хто вакцинувався, дають безкоштовні квитки на концерт

Щеплення від ковіду на колесах: У столиці імунізуватимуть усіх охочих - в автобусах. Як працює нова точка вакцинації — подробиці у програмі "Сьогодні Новини" на телеканалі "Україна 24".

Вакцинація на колесах стартувала 19 серпня поблизу станції метро Героїв Дніпра. З 9 ранку тут шикується черга. Імунізують в автобусі комунального підприємства, який переобладнали у мобільний центр вакцинації. Всередині — термосумка з вакцинами, шприци, антисептики та серветки.

Вакцинуватися можна CoronaVac або Pfizer — на вибір,з 09:00 ранку до 13:00 години до кінця цього тижня.

З собою потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код та мобільний телефон. Вакцинованому дають пам’ятку і дарують квитки на концерт до дня незалежності. З вакцин здебільшого обирають Pfizer, а автобус — бо незвично.

"Це таке, хочуть ближче до народу. Людина, наприклад, іде поруч, а тут раз, і вакцинують, можна зайти й вакцинуватися. Не кожен може знайти час і прийти у поліклініку або вакцинальний центр. А тут, йдучи на роботу, можна зайти", — розповіла лікар-ендокринолог Олеся Ляшко.

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Без алкоголю і фізичних перевантажень: лікарі радять перші два дні після вакцинації дослухатися до свого організму. Лікарка Антоніна Маленко розповіла, від чого варто утриматися.

"Не можна саун, басейнів, відкритих водойм, засмагати на сонці, два дні не можна алкоголю та фізичних навантажень — не можна ходити до спортзалу, працювати на городі", — сказала вона.

За квиток у такому автобусі передавати не треба — це все безкоштовно.

Нагадаємо, раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко пообіцяв, що українці, які вакцинуються проти коронавірусу COVID-19 починаючи з середи, отримають заохочення – квитки на святковий концерт до Дня Незалежності.

"Хотів би сказати, що всі, хто ще не вакцинувався, повинні переглянути своє ставлення до вакцинації й зрозуміти, що це єдиний дієвий спосіб захисту від коронавірусної хвороби, який уже показує результат", - заявив глава МОЗ.

Вакцинація в Україні почалася 24 лютого. Щеплення роблять такими препаратами: CoviShield (Oxford/AstraZeneca, яку виготовляють в Індії), AstraZeneca виробництва Південної Кореї та Італії, CoronaVac (Китай), Pfizer, Moderna.