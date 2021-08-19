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На території ОРДЛО знайшли "Гради" і танки: що думають у ТКГ Сергій Гармаш розповів, чи є привід для занепокоєння через військову техніку та чи чекати нових провокацій

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ виявила "Гради", "Гвоздики" і танки на тимчасово окупованій території Донецької області. Ситуацію прокоментував у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" член української делегації в ТКГ Сергій Гармаш.

"Насправді досить часто у звітах ОБСЄ фігурують подібні факти. Ми не знаємо, нова це техніка чи одна й та сама пересувається. Поки вона не стріляє. Це, звичайно, порушення, але я б не надавав цьому серйозного значення. Тому з приводу просто концентрації певної кількості озброєнь збирати позачергове засідання Тристоронньої контактної групи, звичайно, ніхто не буде. Я нагадаю, що близько місяця як оголошено традиційну щорічну перерву в роботі ТКГ. Це пов'язано з періодом відпусток у послів ОБСЄ. Тому зараз питання про позачергове засідання ТКГ не піднімається", — сказав він.

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Гармаш відповів, чи можливі провокації, пов'язані з Днем незалежності України.

"Як не дивно, багато залежатиме від візиту Меркель до Москви — з чим вона після Москви приїде до Києва, які будуть у Путіна меседжі, які він зможе передати через неї. Але знову ж таки, враховуймо, що у нас ще саміт з президентом США, і це теж гратиме певну роль — чи буде вигідно Росії загострювати ситуацію на Донбасі", — сказав він.

Додамо, як повідомляє Штаб ООС у Facebook, безпілотник СММ ОБСЄ зафіксував на тимчасово окупованій території Донецької області, поблизу населеного пункту Покровка 3 одиниці РСЗВ БМ-21 "Град", які розміщені з порушенням лінії відведення, 17 одиниць танків, 3 одиниці причіпних гаубиць 2А65 "Мста-Б", 3 одиниці самохідних гаубиць 2С1 "Гвоздика" і 3 міномети, розміщені за межами виділених місць зберігання. Крім того, в зоні безпеки знаходиться 22 одиниці бойових броньованих машин.

Раніше радник української делегації в ТКГ Олексій Арестович заявив, що Росія наполягатиме на інтеграції ОРДЛО в Україну на своїх умовах. "26 серпня зустрінемося (з Росією на засіданні ТКГ - ред.). Розглядатимуться ті ж питання, що й завжди... Не думаю, що росіяни матимуть більшу здатність домовлятися, тому що вони дотримуються тієї самої політики вже восьмий рік - інтеграція так званих "молодих республік" під логікою федералізації на російських умовах в тіло України. Ми це знаємо, не підемо на це", - сказав він.