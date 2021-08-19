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Влада Афганістану слабо протистояла Талібану, вважають 45% українців – опитування Опитування показало, що 86% українців вважають, що ситуація в Афганістані призведе до нової хвилі міграції афганців до західних країн

Серед тих українців, хто знає про захоплення "Талібаном" влади в Афганістані, 45% вважають, що це сталося, тому що колишня влада Афганістану не була достатньо ефективною, щоб чинити спротив "Талібану". Про це свідчать результати опитування соціологічної компанії Gradus Research.

В опитуванні 85% жителів міст України у віці 18-60 років вказали, що знають про те, що рух "Талібан" захопив владу в Афганістані та контролює усю територію країни.

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Серед причин, через які афганська влада не змогла утримати контроль над країною під натиском "Талібану", респонденти, які обізнані про рух "Талібан", найчастіше обирали те, що колишня влада Афганістану не була достатньо ефективною, щоб чинити опір "Талібану" (45%) та те, що без військової підтримки США та НАТО афганські війська не змогли протистояти "Талібану" (43%).

86% респондентів, які обізнані про рух "Талібан", вважають, що ситуація в Афганістані призведе до нової хвилі міграції афганців до західних країн.

Стосовно реакції різних країн на встановлення влади "Талібану" 30% респондентів вважають, що США будуть протистояти владі "Талібану", і лише 12% і 8% вважають, що владі "Талібану" протистоятимуть Росія та Китай відповідно. 42% респондентів, які обізнані про рух "Талібан", вважають, що населення Афганістану чинитиме певний опір владі "Талібану", однак лише 4% вважають, що населення чинитиме їй сильний спротив.

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Опитування було проведено дослідницькою компанією Gradus Research методом самозаповнення анкети в мобільному додатку Gradus. В ньому взяли участь 1000 осіб. Цільова аудиторія — населення України віком 18-60 років, що проживає в містах з населенням понад 50 тисяч осіб. Час проведення — 18 серпня 2021 року.

Влітку 2021 року війська НАТО та США розпочали остаточне виведення військ з Афганістану. Цим скористався рух "Талібан", який посилив наступ на країну. Після 14 серпня армія талібів захопила столицю країни Кабул. Колишній президент США Дональд Трамп закликав чинного президента Джо Байдена піти у відставку.

В ефірі програми "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24" політолог Дмитро Співак висловив думку, що президенту США Джо Байдену загрожує імпічмент у зв'язку з ситуацією в Афганістані, де рух "Талібан" скористався виведенням американських військ, щоб захопити владу:

"Наскільки вдасться домовитися Росії, Китаю і керівництву талібів, ми побачимо в найближчий місяць. Якщо таліби поводитимуться лояльніше, думаю, що їх можуть навіть визнати як законну владу. Байдену у зв'язку з цим рішенням у Сполучених Штатах, на жаль, взагалі не до приїзду Зеленського. Там йому загрожує початок процедури імпічменту. Там колосальні внутрішні протиріччя, там активізувалися республіканці, вже намічається розкол всередині демократів. Уявляєте, дві події поспіль, Байден прийшов до влади - "Північний потік-2" дозволив, з Путіним про щось там домовився, з Афганістану вийшов, продали Афганістан. А тут Зеленський кудись летить. Де Україна зараз?"

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Раніше результати соцопитування Gradus Research виявили, що вступ України до НАТО підтримують 63% опитаних українців.