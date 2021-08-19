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Історичний заповідник Хортиця стане унікальним - спікер SCM За словами Наталі Ємченко, при реконструкції враховується безбар'єрність і комфорт для відвідувачів

В рамках президентської програми "Велика реставрація" на острові Хортиця проходять масштабні реконструкційні роботи, також розроблена айдентіка. Група компаній "Метінвест" стала партнером проєкту розвитку заповідника. Про те, як проходять роботи, в ефірі програми "Сьогодні День" на каналі "Україна 24" розповіла директор зі зв'язків з громадськістю SCM Наталя Ємченко.

"У розвитку Хортиці визначено три великих вектори. Це екологія, історико-культурний блок, і третій великий кластер - це рекреація і спорт. Ми розуміємо, що острів Хортиця - це місце сили, це означає, що люди їдуть туди зокрема й за цією силою, щоб поділитися своєю і підзарядитися. Мікс історичної спадщини, екології, спорту і здоров'я, - ми все це об'єднали в єдину концепцію", - розповіла Ємченко.

За її словами, реконструкція проходить з увагою до екологічної і історичної спадщини, і при цьому з урахуванням безбар'єрності, комфорту, доступності.

"Хортиця мислиться як безбар'єрний простір, перший національний безбар'єрний заповідник, перший безбар'єрний острів. Уже зараз робиться безбар'єрна навігація, абсолютно фантастичні способи комунікації для людей з вадами зору, людей на візках, всі стенди адаптовані по висоті, всі стенди повністю тактильні, написи продубльовані шрифтом Брайля. Крім усього іншого, це дуже красиво. Ми впевнені, що навігація, яка буде на Хортиці, стане зразком для всієї України", - зазначила директор зі зв'язків з громадськістю.

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Ємченко розповіла, що, зокрема, на острові планується відкрити корабельний музей.

"Спадщина на острові величезна, ми активно ведемо дискусію про створення на Хортиці музею кораблів, першого в Україні. І ця розмова не теоретична, тому що вже зараз на острові є підняті з дна Дніпра чотири козацькі чайки, ще є два розвідані турецькі човни, які не піднімають, бо немає будівлі. Турки дуже зацікавлені в тому, щоб стати партнерами підняття цих човнів. Експонати, по суті є, потрібно побудувати гідне притулок. Я впевнена, що це буде перлина в музейній української колекції", - розповіла Ємченко.

Директор зі зв'язків з громадськістю SCM назвала Хортицю "символом сили, дбайливого ставлення до своєї історії і символом-магнітом для України".

Острів Хортиця розташований на Дніпрі в межах міста Запоріжжя, є найбільшим островом України, національним історико-культурним заповідником. Дерев'яний замок, зведений Дмитром Вишневецьким на Малій Хортиці в XVI столітті, вважається прототипом Запорозької Січі, звідси були організовані два походи на турецькі і кримські володіння. На острові розташовані 9 селищ, де проживають близько 2 тис. осіб.