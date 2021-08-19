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Тіло зниклої дівчини знайшли в колодязі: подробиці з Кіровоградщини Шукали три доби, телефон не відповідав

16-річну дівчину, яка зникла в селі Кетрисанівка на Кіровоградщині, через три доби знайшли мертвою в закинутому колодязі. Про це йдеться в сюжеті програми "Сьогодні Новини" на каналі "Україна 24".

"Вікторія Макаренко зникла з дому пізно ввечері 14 серпня за загадкових обставин. Близько 23:00 дівчина з молодшою зведеною сестрою лягла спати на дивані, а близько 2:00 родичі з'ясували, що в будинку Вікторії немає. Про це під час пошуків розповів батько Вікторії", - передає кореспондент "Україна 24" з місця події.

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Зазначається, що перед зникненням дівчина гуляла на сусідньому дворі з подругами і друзями, але чи були конфлікти в той день, всі вони не говорять. Дівчину шукали три дні в покинутих будинках, балках, лісосмугах, у річці. У пошуках брали участь 50 поліцейських, військові з собаками, селяни. Телефон дівчини був вимкнений.

"18 серпня ввечері тіло Вікторії з тілесним ушкодженнями знайшли в закинутому колодязі на околиці села. Причина смерті та чи були дівчина зґвалтована, встановлює експертиза", - передає кореспондент.

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Місцеві жителі позитивно відгукувалися про сім'ю, сама Вікторія добре навчалася в школі. Поліція відкрила кримінальне провадження, але за якою статтею, поки невідомо.

Нагадаємо, раніше затримали підозрюваного у вбивстві 6-річної дівчинки на Харківщині, 13-річного сусідського підлітка. Напередодні вони вдвох пішли з двору. Мама заявила про зникнення дочки, і вже через кілька годин тіло дівчинки знайшли в покинутому будинку селища Старий Салтів. Сусіди розповідають, що підліток проживає з мамою, яка любить випити і часто свариться з сусідами. "Він і каміння кидав, він і агресивним був, взагалі якимось був... Я взагалі не розумію, що з ним стало", - розповіла одна з сусідок.