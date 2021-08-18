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Вітер виривав дерева з корінням: в Україну прийшов холодний циклон Штормове попередження оголошено на сьогодні і на завтра

В Україні через урагани, зливи та град в ряді регіонів в результаті падіння дерев були пошкоджені автомобілі, затоплені вулиці, найбільше дісталося центральним областям і столиці. Штормове попередження оголошено на 18 і 19 серпня. Про це йдеться в сюжеті програми "Україна сьогодні" на каналі "Україна 24".

Зокрема, через зливу були затоплені вулиці Хмельницького.

"Дощ лив близько години, але вулиці Хмельницького миттєво перетворилися на бурхливі річки. Не всі водії наважилися їхати по підтоплених дорогах. Велика вода спровокувала пробки, а пасажирам довелося вистрибувати з маршруток. Крім зливи розійшовся і шквальний вітер. Пориви повалили дерева, обірвали електропроводи, півміста залишилося без електрики. Зливна каналізація не могла впоратися з потоками води. На деяких вулицях люди йшли по коліно у воді. Затопило підвали приватних будинків і багатоповерхівок", - йдеться в сюжеті.

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Вінницькій області деревом мало не вбило жінку.

"Дощі і вітер накрили і Вінницьку область, принесли похолодання до 16 градусів. Потужний вітер валив дерева. Одне з них мало не вбило жінку похилого віку. Ураган виривав дерева з корінням, були перекриті дороги на деяких вулицях. Привалило і машини, гілки обірвали лінії електропередачі. Наслідки негоди ліквідовували рятувальники і комунальники", - говориться в сюжеті.

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На Буковині також дороги були завалені деревами, в регіоні було знеструмлено кілька населених пунктів.

В результаті урагану в Києві пройшла пилова буря, пісок і сміття вітром були підняті в повітря. Після цього почалася гроза, піднявся шквальний вітер, який ламав дерева.

В цілому через негоду без світла залишилися близько 150 населених пунктів по всій країні. Найбільше знеструмлених селищ - в Житомирській області. Синоптики прогнозують, що зливи зі шквальним вітром будуть в Україні ще два дні. Більшість регіонів накрив холодний атмосферний фронт, і після спеки температура різко впала мало не наполовину. Тому в більшості регіонів в найближчі дні буде прохолодно.

Нагадаємо, напередодні на захід України обрушилася негода. Потужний ураган вранці налетів на Львів, піднявся шквальний вітер. Деякі райони міста були знеструмлені.

Раніше в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" завідувачка відділом прикладної метрології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабух розповіла, що в Україні через кліматичні зміни стає все більше погодних аномалій, а останні п'ять років стали рекордно теплими. "Протягом останніх днів, місяців і навіть років у нас все частіше відзначаються аномальні погодні умови, все більше погодних екстремумів спостерігається. Це не випадковість, це тенденція, яка характерна для наших сьогоднішніх умов. Тобто ми відзначаємо зміну кліматичної системи - підвищується температура повітря, змінюється термічний режим, змінюється тривалість сезонів, і, на жаль, таких екстремальних температур у нас стає все більше", - сказала Балабух.