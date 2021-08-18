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У МЗС розповіли про евакуацію українців з Афганістану: є три ключових завдання Ситуація в аеропорту Кабула залишається хаотичною

З України 18 серпня вилетів літак, призначений для евакуації українських громадян з Афганістану. Однак забрати людей з Кабула можна буде тільки після вирішення трьох ключових завдань.

Про це в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" розповів речник МЗС Олег Ніколенко.

"Наші дипломати зараз працюють буквально 24 години на добу, для нас безумовним пріоритетом залишається безпека наших громадян, відповідно, евакуація може здійснюватися тоді, коли будуть створені безпечні умови. Ситуація в аеропорту хаотична, частина аеропорту закрита, інша контролюється іноземними військами", - сказав представник МЗС.

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Як зазначив Ніколенко, українські дипломати працюють над вирішенням трьох ключових завдань:

"Перше - це безпечний приїзд людей до аеропорту, йдеться про те, що біля аеропорту створено кілька блокпостів, які потрібно пройти, плюс там перебуває велика кількість людей, які намагаються потрапити бодай на якісь літаки. Друге завдання - посадка людей на літак, це також складно через те, що велика кількість людей у самому аеропорту, тому нам треба дбати, щоб саме наші люди сіли на правильний літак. Також ми працюємо над вирішенням технічних деталей польоту, обслуговуванням літака. З огляду на ситуацію, що склалася, низка компаній припинили свою діяльність. І третє завдання - отримання дозволу на виліт і безпечний вихід з простору Афганістану".

За його словами, як тільки всі ці речі "складуться в єдиний пазл", евакуація продовжиться.

"Вранці літак вилетів з України, він перебуває в Омані й готовий летіти далі, як тільки будуть вирішені питання", - додав Ніколенко.

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Нагадаємо, заступник глави МЗС Євгеній Єнін в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив, що в Афганістані 74 громадянина України та члени їхніх сімей потребують евакуації.

"Ми радимо громадянам, які перебувають в небезпеці, звертатися на гарячу лінію МЗС або в наші посольства у Таджикистані та Узбекистані, які на сьогодні спільно з нашими західними партнерами опрацьовують маршрути евакуації наших громадян", - сказав Єнін.

Раніше Україна вивезла з Афганістану 79 осіб, з яких 8 українців, решта - громадяни інших країн: Нідерланди, Хорватія, Білорусь і сам Афганістан.