18:54, Сьогодні

Ситуація з COVID-сертифікатами буде змінюватися через штам "Дельта" – лікар "Уже є дані з Ізраїлю, Великої Британії і США, що вакциновані масово хворіють", - сказав Волянський

Ситуація з дією сертифікатів вакцинації від коронавірусу COVID-19 буде змінюватися у зв'язку з тим, що для штаму коронавірусу «Дельта» потрібен новий вид вакцини.

Про це в ефірі програми «Сьогодні День» на телеканалі «Україна 24» заявив лікар-імунолог Андрій Волянський.

«Вже зрозуміло, що потрібна нова вакцина для нового варіанту коронавірусу, тому природно, що змінюватиметься і ситуація з сертифікатами вакцинації. Важлива ремарка, в Євросоюзі це COVID-сертифікат. Ми постійно говоримо про вакцинацію. Всі інші варіанти, які на сьогодні в ЄС входять до сертифікату - це і ПЛР-тест, і ті, хто раніше перехворів - у нас чомусь про це забувають. А на сьогодні вже є дані з Ізраїлю, Великої Британії і США, що вакциновані, на жаль, масово хворіють», - зазначив лікар.

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«В ЄС дещо інший термін (дії COVID-сертифікатів - ред.) – 9 місяців з моменту вакцинації. Але завжди є і якісь позитивні новини. Позитивним є те, що ті, хто перехворів, або не захворіють знову, або хворіють легко варіантом «Дельта», – додав Волянський.

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Міністерство охорони здоров'я України повідомило 18 серпня, що за минулу добу зафіксовано 1 447 випадків коронавірусної інфекції, 677 осіб було госпіталізовано, 40 осіб померли. Найбільша кількість випадків захворювання зареєстрована в Києві - 181, Донецькій - 155, Одеській - 130, Дніпропетровській - 93 і Харківській (89) областях.

Раніше в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" лікар-імунолог Андрій Волянський розповів, що в Україні почалася нова хвиля коронавірусу COVID-19, пов'язана зі штамом "Дельта", її пік припаде на осінь:

"На жаль, ми бачимо, що ця хвиля вже почалася. Її пік, мабуть, припаде на вересень і жовтень, але щоденне збільшення кількості нових інфікованих, нових летальних випадків вже відбувається, і ми розуміємо, що ця хвиля неминуча. Ми ще можемо щось ще зробити, щоб її пом'якшити, але те, що вона буде, те, що вона пов'язана з "Дельта"-варіантом, це вже, на жаль, факт".