У центрі Києва чоловік зі зброєю прорвався на перекриту вулицю, його затримали

Під час репетиції святкування 30-річчя незалежності сталася надзвичайна подія

У центрі Києва чоловік зі зброєю прорвався на перекриту вулицю, його затримали

У центрі Києва сталася надзвичайна подія на вул. Саксаганського. Її сьогодні перекрили у зв'язку з репетицією святкування 30-річчя незалежності України, і туди прорвався невідомий чоловік зі зброєю.

Як повідомляється в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24", правоохоронці відразу ж його затримали, але мотиви і деталі події поки невідомі.

Інцидент стався на розі вул. Саксаганського і Руставелі. Автомобіль заїхав на ділянку, перекриту для руху, і намагався їхати далі. Поліцейські зупинили машину, водія попросили вийти, але той поводився агресивно, на прохання відповів відмовою, однак викинув із салону пістолет. Після цього правоохоронці витягли чоловіка з авто і наділи на нього кайданки. Звідки в нього зброя і чи є дозвіл - з'ясовується.

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Нагадаємо, що в середу в центрі Києва відбувається перша репетиція параду до 30-річчя незалежності України.

Всього заплановано три репетиції - 18, 20 і 22 серпня, - під час яких з 15:30 до 1:15 планується обмеження руху транспортних засобів, повідомляє КМДА.

Зокрема, з 15:30 до 01:15 перекритими будуть наступні вулиці: 

  • Велика Васильківська (від Либідської до Хрещатика);
  • Хрещатик;
  • Михайлівська (від Володимирської до Хрещатика);
  • Михайла Грушевського (від Європейської площі до Кріпосного провулку);
  • Петрівська Алея;
  • Паркова дорога;
  • Володимирський узвіз;
  • Боричів узвіз;
  • Набережно-Хрещатицька (від Боричевого узвозу по зустрічній смузі до Нижнього Валу);
  • Богдана Хмельницького (від Хрещатика до Володимирської).
  • З 19 до 20 години також буде перекрито Набережне шосе (від Дніпровського узвозу до Набережно-Хрещатицької).

Також 18, 20 та 22 серпня з 15:30 до 01:15 планують обмежити рух на вул. Льва Толстого (на ділянці від вул. Терещенківської до площі Льва Толстого) та на вул. Петра Сагайдачного (на ділянці від Боричевого узвозу до вул. Ігорівської).

У відповідний час будуть внесені зміни в роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту.

У ці дні також призупинять роботу паркувальні майданчики на вул. Хрещатик (від Бессарабської площі до Європейської площі), зокрема й на місцях стоянки транспортних засобів Збройних Сил України, які перевозять особовий склад піших парадних розрахунків на б-рі Лесі Українки (в обидва напрямки), Володимирському проїзді, вул. Богдана Хмельницького, Набережному шосе, Парковій дорозі.

На Трухановому острові обмежать доступ громадян на території, що прилягають до місць проведення артилерійського салюту.

Джерело Україна 24 Теги Київ