17:07, Сьогодні

Репресії проти татар є реакцією Росії на "Кримську платформу" - адвокат Російський адвокат Микола Полозов назвав методи окупаційної влади "найбруднішими"

Чергові масові обшуки в будинках кримських татар - це реакція окупаційної влади Криму на майбутній саміт "Кримської платформи", який розпочнеться 23 серпня, напередодні Дня Незалежності Україні. Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на каналі "Україна 24" сказав російський адвокат Микола Полозов.

"Російська влада в повній мірі використовує все своє репресивне законодавство в окупованому Криму, насамперед для того, щоб чинити тиск на місцеве населення, переважно кримських татар, як найбільш значущу соціальну групу, яка не прийняла окупацію і її наслідки", - сказав Полозов.

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Адвокат зазначив, що кримські татари ніколи не виявляли намірів діяти зі зброєю і силовими методами.

"Російська влада використовує найбрудніші методи, зокрема й звинувачення в участі в діяльності терористичної організації, хоча не було жодного випадку, щоб у татар була зброя, вибухівка, і вони хотіли б застосувати її. До того ж, у всіх прослуховуваннях немає навіть натяку, що вони закликають до якихось насильницьких дій. Звичайно, ці останні обшуки і вирок, який був напередодні, по 18 років знову виписали, це все реакція російської влади зокрема й на майбутній саміт", - сказав Полозов.

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Нагадаємо, 17 серпня в окупованому Росією Криму на світанку проходили масові обшуки в будинках кримських татар в Сімферопольському, Бахчисарайському районах Криму і в Балаклавському, Нахімовському районах Севастополя, затримано 5 осіб, пише "Українська правда".

Про "Кримську платформу" Володимир Зеленський оголосив у вересні 2020 року під час виступу на сесії Генасамблеї ООН. Мета "Кримської платформи" - обговорення шляхів деокупації Криму. Планується, що вона функціонуватиме на чотирьох рівнях: за участю глав держав, міністрів закордонних справ, парламентів і експертних кіл з різних країн.

Раніше в ефірі каналу "Україна 24" український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що Росія по дипломатичних каналах намагається чинити тиск на країни-учасниці саміту. "Немає такої країни в світі, в МЗС якої б не звернулися російські дипломати з вимогою не брати участі в саміті" Кримської платформи". Дуже болісно, дуже агресивно ця ініціатива сприймається Росією. Це означає, що ми на правильному шляху, що ми все робимо правильно", - сказав міністр.