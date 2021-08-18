17:02, Сьогодні

"Помилка природи, продав країну Росії": в Україні відповіли на привітання Януковича Експрезиденту пригадали Харківські угоди і багато іншого

Політичний і економічний експерт Георгій Біркадзе в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" жорстко прокоментував звернення експрезидента-втікача Віктора Януковича до українців з нагоди 30-ї річниці незалежності України.

"Я його вважаю помилкою природи, я його не вважаю нашим президентом. Це людина, яка продала нашу країну Росії, це людина, яка підписала Харківські угоди, людина, яка здала Крим, здала Донбас, і в усьому винен він... Вісім років у нас війна, я вважаю, що вони в цьому винні", - заявив Георгій Біркадзе.

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Експерт також заявив про необхідність покарання фігурантів гучних кримінальних справ, пов'язаних з Революцією Гідності:

"Нам ще з 2014 року почали обіцяти - всі ці люди будуть покарані, будуть сидіти в тюрмі, всі гроші повернуть. Я це прекрасно пам'ятаю... Люди 8 років справедливості чекають і досі не можуть дочекатися. Досі не завершено розслідування розстрілів на Майдані... Я хотів би, щоб всі ці справи були доведені до кінця - для людей, для наших громадян це дуже важливо. Потрібно поставити крапку і справедливість має восторжествувати".

Нагадаємо, експрезидент України Віктор Янукович оприлюднив у російських пропагандистських ЗМІ "звернення до співвітчизників".

Янукович назвав головною помилкою України за 30 років незалежності "відмову від добросусідства" з Росією. За словами експрезидента, "народ за нашої влади жив краще".

"Так, і за нашої влади були помилки, іноді досить серйозні. Але при цьому Україна жила мирно, була країною, що має найбільшу територію в Європі. Її громадяни не виїжджали масово за кордон в пошуках кращого життя, її населення не скорочувалося катастрофічними темпами. Українці розмовляли рідною мовою без остраху бути звинуваченими у порушенні законодавства, що обмежує їхні конституційні права. Вони не жебракували через непомірні комунальні тарифи", - пише він.

Як відомо, після втечі в 2014 році експрезидента Віктора Януковича до Росії правоохоронці відкрили проти нього до 10 кримінальних проваджень.

Янукович фігурує в справах про незаконне заволодіння резиденціями "Межигір'я" і "Сухолуччя", фальсифікацію результатів голосувань за "диктаторські закони", злочини проти євромайданівців, численні тяжкі економічні злочини, хабар, замаскований під винагороду за авторські книги, пише "Українська правда".

Оболонський районний суд Києва визнав Януковича винним у державній зраді і засудив до 13 років ув'язнення.