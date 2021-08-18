15:40, Сьогодні

На Черкащині викрали дитину: подробиці Викрадачем, як підозрюють, може бути батько дитини, громадянин Німеччини

6-річний хлопчик зник у селі Червона Слобода на Черкащині, сусіди підозрюють, що дитину викрав його батько, який є громадянином Німеччини. Про це йдеться в сюжеті програми "Сьогодні Новини" на каналі "Україна 24".

"Тиха вулиця в селі Червона Слобода. Два хлопчика каталися тут на велосипедах. О 18:30 на великій швидкості вилетіла чорна машина. З неї вискочив чоловік, схопив шестирічного Мартіна, і швидко зник у невідомому напрямку. Сусіди припускають, що це міг бути батько хлопчика - громадянин Німеччини", - йдеться в сюжеті.

Викрадений Мартін гостював у дідуся з бабусею. У день, коли сталася ця подія, його мати була в Києві. Зустрічатися з журналістами жінка відмовилася, нічого не сказала і по телефону. Бабуся теж небагатослівна.

Повідомляється, що сусіди відразу викликали поліцію, але поки пошуки викрадача не принесли результату.

"Був відразу введений план-перехоплення. Орієнтовані всі екіпажі поліції Черкаської області, також управління патрульної поліції. Зараз пошуками займаються працівники карного розшуку", - розповіла речниця Головного управління Нацполіції в Черкаській області Зоя Вовк.

Читайте також: Бойовики викрали українського бійця і виклали відео з ним: експерт пояснив мету

За фактом викрадення дитини порушено кримінальне провадження. Якщо зловмисника знайдуть, йому загрожує 5 років за гратами.

Нагадаємо, що в травні в Київській області 14-річну дівчинку обпоїли, вивезли за місто і намагалися викрасти. Школярці вдалося зв'язатися з поліцією, але пояснити, де знаходиться, вона не змогла, тільки описала місцевість і назвала марку автомобіля. "Запитали, з ким вона - вона не відповідала. Після чого ми зрозуміли, що поруч з нею хтось є", - розповів патрульний Богдан Овчарук.

Патрульні знайшли дівчину на околиці Білої Церкви. На їхніх очах школярка втратила свідомість, вона була госпіталізована.