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На День Незалежності поліція в Києві працюватиме в посиленому режимі: подробиці "У місцях масового перебування громадян збільшиться кількість патрулів", - зазначила Гірдвіліс

Під час заходів до Дня Незалежності в Києві буде задіяно близько 10 тисяч поліцейських та військовослужбовців, зокрема і з інших областей.

Про це в ефірі програми «Сьогодні Ранок» на телеканалі «Україна 24» розповіла речниця поліції Києва Юлія Гірдвіліс.

«Про заходи безпеки говорилося на розширеній нараді 16 серпня за участі голови Нацполіції України Ігоря Клименка, а також його заступника Олександра Фацевича, керівника поліції Києва Івана Вигівського. Там обговорювалося, що під час масових заходів у середмісті Києва буде частково обмежено рух автотранспорту, змінено графік та схему руху громадського автотранспорту. Також у зв’язку із запланованими святковими заходами буде задіяно близько 10 тисяч поліцейських та військовослужбовців. У місцях масового перебування громадян збільшиться кількість патрулів», - заявила прессекретар.

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Вона наголосила, що до патрулювання залучатимуть технічні служби, поліцію діалогу, патрульних поліцейських з інших областей.

«Традиційно щороку у нас відбувається посилення задля безпеки громадян, мирного проведення свят. Ми будемо в посиленому режимі зокрема і через те, що в ці дні до столиці прибуває більше громадян для святкування. Щодо завдань правоохоронців, то насамперед це підсилення гарнізонів Києва і Київської області для проведення якісних профілактичних заходів. Також це надання допомоги поліції Києва у зв’язку з прибуттям до України вселенського патріарха Варфоломія. Особовий склад поліції Києва готовий до виконання завдань і забезпечення правопорядку, тому ми сподіваємося, що ці свята у нас пройдуть мирно», - зазначила Гірдвіліс.

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24 серпня Україна відзначає З0-у річницю Незалежності. В ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив, що по всій Україні до Дня Незалежності буде проведено понад 300 акцій – концерти, виставки та інші культурні й мистецькі події.

Нагадаємо, у програмі "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24" лідер Радикальної партії Олег Ляшко заяив, що гроші, які витрачаються на святкування Дня Незалежності, можна витратити з більшою користю:

"У нас вимога до уряду одна. Вони витрачають мільярди на святкування 30-річчя Незалежності. Ми з великою повагою ставимося до цієї знаменної дати. Але ми вважаємо, що ці мільярди можна витратити значно ефективніше. Зокрема, зібрати не урочисте засідання парламенту, а робоче засідання, де на порядку денному одне питання — внесення змін до бюджету. Збільшення заробітних плат, передусім для медиків, для військових, для вчителів. І друге питання — збільшення субсидій для покриття витрат громадян на житлово-комунальні послуги".