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До Дня Незалежності України проведуть понад 300 культурних акцій: подробиці від міністра Олександр Ткаченко розповів про найцікавіші заходи

По всій Україні до Дня Незалежності буде проведено понад 300 акцій – концерти, виставки та інші культурні й мистецькі події.

Про це в ефірі програми "Сьогодні Ввечері" на телеканалі "Україна 24" розповів міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. На запитання, над якими ініціативами працює Міністерство культури до 30-ї річниці незалежності, міністр відповів:

"Їх надзвичайно багато. Понад 300 акцій проводиться по всій країні спільно з ОДА. Ви можете зайти на мапу подій, присвячених 30-річчю Незалежності, й в кожному регіоні подивитись, які заходи відбуватимуться. Раджу всім 22 серпня завітати на Михайлівську площу, буде надзвичайно цікавий концерт. Також буде концерт на "Олімпійському". Поїхав Гоголь-train в Одесу, він поїде ще в 6 міст. Відбувається багато виставок. Паралельно будуть завершені деякі об'єкти реставрації. За всі 30 років незалежності я такої кількості культурних мистецьких подій не бачив".

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Ткаченко також розповів, що до 30-ї річниці Незалежності спільно з медіасервісом Меgogo та Державним сервісом розвитку туризму підписано меморандум, за яким у 30 українських музеях та заповідниках по всій країні будуть запроваджені аудіогіди.

"Чому це важливо? Перша леді запровадила цю ініціативу за кордоном, і поступово ми переходимо до аудіогідів в Україні, тому що завдяки їм і малеча, і дорослі зможуть детальніше ознайомитися з експозиціями наших музеїв і заповідників. І оскільки аудіогіди будуть також і англійською мовою, це означає залучення іноземних туристів, щоб вони змогли більше дізнатися про нашу культурну та історичну спадщину", - пояснив він.

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Нагадаємо, 17 серпня в Києві активісти намагалися повалити декорації для святкової постановки до Дня Незалежності, встановлені на вулиці Інститутській.

На Алеї Героїв Небесної сотні, яка є частиною вулиці Інститутської, до Дня Незалежності вирішили встановити декорації для святкової постановки посеред меморіалу загиблим учасникам Майдану.

Серед декорацій були елементи радянської епохи, наприклад, стіни типової квартири й автомат з продажу газованої води. Декорації закривали портрети загиблих учасників Майдану.

24 серпня Україна відзначає З0-у річницю Незалежності. У межах святкувань, що триватимуть з 22 по 24 серпня, відбудеться понад 150 заходів по всій країні, повідомляється на сайті президента України. Всі вони будуть об'єднані слоганом "Ти у мене одна", який символізує бачення незалежності України як мрії, якої прагнули досягти багато поколінь українців.