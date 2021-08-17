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Спалах коронавірусу в дитячому таборі в Одесі: озвучені нові подробиці Наразі табір закритий на карантин, всі діти перебувають під наглядом медиків

В Одесі в дитячому таборі, де на коронавірус захворіли понад 40 дітей, весь персонал і відпочивальники перебувають під наглядом медиків. Після проведення тестування інші діти зможуть продовжити відпочинок або повернутися додому.

Про це в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" розповів експерт Одеського обласного центру громадського здоров'я Святослав Лінніков.

"Тривалий час в Одесі як і в багатьох інших містах України були проблеми з дотриманням карантинних обмежень. Якщо в принципі в закладах торгівлі, великих супермаркетах не обслуговують без масок, то в громадському транспорті, на вулицях не дуже часто можна побачити людей в масках. Люди з одного боку втомилися від карантину, з іншого боку розслабились. Літні відпустки і низька захворюваність зробили таке відчуття, що минула пандемія", - сказав він.

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Коментуючи ситуацію в дитячому таборі, Лінніков зазначив:

"Всі, в кого не підтвердився коронавірус, наразі перебувають під наглядом, під контролем медичних працівників. Очікується, що можливо ще в когось із дітей будуть виявлені симптоми, хоча ми дійсно сподіваємося, що далі не буде розповсюджуватися. Всі відповідні заходи, аби далі діти не хворіли, вже вжиті. Продовжується спостереження медичними працівниками".

На запитання, чи відпускатимуть додому дітей, в яких спливає термін перебування в таборі, експерт відповів:

"Рішення про це поки не прийняте. Сьогодні, максимум завтра, буде ухвалено рішення, як саме і коли діти зможуть поїхати додому. Я думаю, що тестування буде проведено, і за всіма необхідними умовами діти зможуть або продовжити відпочинок, або поїдуть додому".

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Нагадаємо, в одеському дитячому таборі "Молода гвардія" стався спалах коронавірусу, діагноз COVID-19 підтвердили у 42 дітей та двох співробітників закладу.

У дітей і працівників виявили симптоми хвороби, після чого їх ізолювали та взяли проби для перевірки методом ПЛР. Перші результати виявились позитивними. Нині дитячий табір закрито на карантин.

Раніше очільник МОЗ Віктор Ляшко в ефірі телеканалу "Україна 24" звернув увагу на поступове зростання захворюваності на коронавірус в Україні.