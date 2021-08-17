14:06, Сьогодні

За межею добра і зла — політтехнолог про скандал з декораціями на Інститутській У центрі Києва розгорівся скандал через декорації до Дня Незалежності

У Києві активісти намагаються повалити декорації для святкової постановки до Дня Незалежності, встановлені на вулиці Інститутській, почалися сутички з поліцією.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що місто не давало дозволу на установку цих конструкцій на місці загибелі учасників Майдану, і що він дав розпорядження "Благоустрою" все прибрати. Також мер різко висловився на адресу Адміністрації президента, з дозволу якої, за його словами, вони були встановлені.

Реакцію Кличка прокоментував у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" політтехнолог Віктор Таран.

"Як учасник Революції Гідності я розумію, що Кличко туди прийшов, він теж в ті дні був на Майдані, йому, можливо, це болить, і він пішов це прибирати. Але як політтехнолог я розумію, що в умовах протистояння КМДА і Банкової, з'явився чудовий інформаційний привід показати, що він захисник усіх киян. Можливий один варіант, можливий інший, а можливо, зійшлося все разом. Думаю, в цій ситуації необхідно, щоб і Офіс президента зробив заяву, і музей Революції Гідності. Бо якщо це музей дозволив, то це за межею добра і зла", — заявив він.

Зауважимо, на Алеї Героїв Небесної Сотні, яка є частиною вулиці Інститутської, до Дня Незалежності вирішили встановити декорації для святкової постановки посеред меморіалу загиблим учасникам Майдану. Територія, на якій вони встановлені, належить музею Революції Гідності.

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Як розповіла кореспондентка "Україна 24", серед декорацій були елементи радянської епохи, наприклад, стіни типової квартири та автомат з продажу газованої води. Декорації закрили портрети загиблих учасників Майдану.

Активісти розповіли, що вже подали позов до поліції, оскільки їм ніхто не показав дозвільні документи. Ніхто не говорить, хто є організатором інсталяції. Директор музею Революції Гідності сказав журналістам, що це частина музею, все відбувається під їх керівництвом, але вони нікуди не зверталися і не отримували дозволів.

Нагадаємо, 24 серпня Україна відзначає З0-у річницю Незалежності. В межах святкувань, що триватимуть з 22 по 24 серпня, відбудеться понад 150 заходів по всій країні, повідомляється на сайті президента України. Всі вони будуть об'єднані слоганом "Ти у мене одна", який символізує бачення незалежності України як мрії, якої прагнули досягти багато поколінь українців.