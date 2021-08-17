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У Софії Київській відкрилася виставка с Конституцією Пилипа Орлика — відео У Києві відкрилася виставка з унікальним історичним документом

Уперше за 300 років українці можуть побачити оригінал Конституції Пилипа Орлика. Цей документ 1710-го року виставили на загал у Софійському соборі в Києві. Подробиці — у програмі "Сьогодні Новини" на телеканалі "Україна 24".

Побачити на виставці можна не тільки Основний закон гетьмана, хоча це головний експонат. Переговори про повернення реліквії зі Швеції тривали понад 13 років. Спочатку шведська сторона погодилася привезти в Україну копію документа, яку вже експонували у 2008 році, а от оригінал повернувся на батьківщину вперше за 311 років. Цей документ вважають найстарішою Конституцією. Лише після цього документа з'явилися конституції у Польщі та Франції.

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Окрім того, на виставці можна побачити булаву гетьмана Мазепи, а також його клейноди та п'ять універсалів, підписаних у Батурині. Виставку організували у стінах Софії Київської, триватиме вона до 14 листопада, працює щодня з 10-ї ранку. Організатори обіцяють приваблювати туристів як тільки можуть.

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Конституція Пилипа Орлика — це документ, також відомий як "Договори та Постановлення Прав і вольностей Війська Запорозького". Це договір, що був укладений 5 квітня 1710 року у місті Бендери між новообраним гетьманом Пилипом Орликом, козацькою старшиною і козаками Війська Запорозького.

Документ вважається однією з перших конституцій Європи та фактично проголошував в Україні незалежну республіку з протекторатом шведського короля замість підданства царю.

Він заклав основу розвитку українського конституціоналізму нової та новітньої доби й став визначною історичною пам'яткою української та європейської політичної думки XVIII століття