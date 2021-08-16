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Глава МОЗ пообіцяв українцям, щепленим від COVID-19, подарунок до Дня Незалежності Віктор Ляшко зазначив, що вакцинація не повинна зупинятися через свята

Українці, які вакцинуються проти коронавірусу COVID-19 починаючи з середи, отримають заохочення – квитки на святковий концерт до Дня Незалежності.

Про це в ефірі програми "Сьогодні Новини" на телеканалі "Україна 24" повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. За його словами, вакцинація не має зупинятися через свята.

"Всі, хто вакцинується в центрах масової вакцинації з середи, всі українці, отримають безплатні квитки на святковий концерт, присвячений до Дня Незалежності, який відбудеться 24 серпня на НСК "Олімпійський". Хотів би сказати, що всі, хто ще не вакцинувався, повинні переглянути своє ставлення до вакцинації й зрозуміти, що це єдиний дієвий спосіб захисту від коронавірусної хвороби, який уже показує результат", - заявив глава МОЗ.

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Нагадаємо, президент Володимир Зеленський у травні зажадав від Кабміну збільшити темпи вакцинації, щоб до 24 серпня більшість українців, які потребують щеплення від коронавірусу, отримали вакцину.

За даними МОЗ на 16 серпня, від початку кампанії вакцинації сумарна кількість зроблених щеплень становить 7 460 766. З них отримали 1 дозу — 4 722 693 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) — 2 738 073.

Згідно з опитуванням компанії Gradus Research, проведеним 2 липня, більшість українців, які не планують вакцинуватися, не змінять своєї думки, навіть якщо після цього можна буде їздити до Європи.