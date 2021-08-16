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74 громадянина України та члени їхніх сімей потребують евакуації з Афганістану - МЗС Українців в Афганістані закликали звертатися на гарячу лінію МЗС

В Афганістані 74 громадянина України та члени їхніх родин потребують евакуації.

Про це повідомив в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" заступник голови МЗС Євгеній Єнін.

"Станом на сьогоднішній момент посольством України в Таджикистані встановлено прямий зв'язок з 74 громадянами України та членами їхніх родин, які виявили бажання повернутися до України з урахуванням різкого погіршення соціально-економічної та безпекової ситуації в Афганістані. Ми радимо громадянам, які знаходяться в небезпеці, звертатися на гарячу лінію МЗС або в наші посольства у Таджикистані та Узбекистані, які на сьогодні спільно з нашими західними партнерами опрацьовують маршрути евакуації наших громадян", - сказав Єнін.

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Заступник глави МЗС зазначив, що Україна готова допомагати й ключовим міжнародним партнерам в евакуації їхніх громадян.

"Безумовно, пріоритет надається громадянам України, але якщо здійснюється евакуаційний рейс, як сьогодні вночі, і є можливість взяти на борт громадян інших держав, то ми це робимо, бо ми всі є насамперед люди", - заявив він.

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Нагадаємо, Україна вивезла з Афганістану 79 осіб, з яких 8 українців, решта - громадяни інших країн: Нідерланди, Хорватія, Білорусь і сам Афганістан.

В Афганістані посилився наступ талібів, коли цього літа війська США і НАТО почали завершувати виведення військ з Афганістану.

13 серпня "Талібан" захопив два великі афганські міста, друге і третє за величиною в країні після Кабула — Кандагар і Герат. Днем пізніше таліби взяли під контроль ще чотири столиці афганських провінцій. 14 серпня "Талібан" захопив Мазарі-Шаріф, велике захищене місто на півночі Афганістану.