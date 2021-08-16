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Україна евакуювала з Афганістану громадян п'яти країн У Бориспіль привезли 79 осіб, евакуйованих з Афганістану

Україна вивезла з Афганістану, де таліби захоплюють владу, 79 осіб, з яких 8 українців, решта — громадяни інших країн. Кореспондент телеканалу "Україна 24" розповіла, що відбувається в Міжнародному аеропорту "Бориспіль", куди прибув літак з евакуйованими.

"Минуло понад 10 годин після того, як прилетів літак з Афганістану, але евакуйовані досі не вийшли. Про причини розповіли медики, з якими нам вдалося поговорити. Вони кажуть, що у більшості біженців немає документів, тому зараз вони чекають приїзду міграційної служби, яка видасть їм тимчасові посвідчення для переміщення по Україні ", - розповіла вона.

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За словами кореспондента, біженці, крім українців, громадяни чотирьох країн - це Нідерланди, Хорватія, Білорусь та сам Афганістан.

"Було дуже складно забезпечити виліт літака, збір людей, тому що аеропорт знаходився в стані хаосу, зовні він був в оточенні блокпостів "Талібану". Операція була складна, але нам вдалося підняти літак у повітря, і ближче до ранку всі вони опинилися в Україні", — повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Понад 10 годин біля виходу з "Борисполя" на евакуйованих чекали декілька автобусів, також присутні рятувальна служба, психологічна служба, яка вже працює з людьми, кілька карет "швидкої допомоги". Куди розселять людей, поки невідомо.

Пізніше евакуйованих випустили з аеропорту і посадили в автобуси. Посадили окремо чоловіків, окремо жінок і дітей. Журналістка поспілкувалася з одним з евакуйованих: чоловік розповів, що втік від страшних репресій, і він хоче, щоб його родина була захищена, тому вони прилетіли в Україну. Зараз люди чекають, щоб їх кудись розселили.

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Нагадаємо, в Афганістані посилився наступ талібів, коли цього літа війська США і НАТО почали завершувати виведення військ з Афганістану.

13 серпня "Талібан" захопив два великі афганські міста, друге і третє за величиною в країні після Кабула — Кандагар і Герат. Днем пізніше таліби взяли під контроль ще чотири столиці афганських провінцій. 14 серпня "Талібан" захопив Мазарі-Шаріф, велике захищене місто на півночі Афганістану.

Угрупування "Талібан" зупинилося на в'їздах до столиці Афганістану Кабула — це єдине велике місто, яке ще контролює офіційна влада. Бойовики ведуть переговори про мирну зміну влади.

Тим часом натовпи афганців намагаються покинути країну, вони влаштували стовпотворіння в аеропорту Кабула. Люди навіть пробували полетіти, зачепившись за шасі та інші частини літаків, деякі з них загинули, зірвавшись з літака при наборі висоти.