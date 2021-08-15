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У Дніпрі в житловому будинку стався вибух, є жертви: подробиці Попередньо в будинку вибухнув побутовий газ

У багатоквартирному будинку в Дніпрі стався вибух, двоє людей загинули, вони згоріли живцем. Подробиці — у програмі "Сьогодні Новини" на телеканалі "Україна 24".

Вибух стався близько 9:00 у квартирі на першому поверсі. Рятувальники швидко приїхали, але житло згоріло повністю. Сусідні квартири не постраждали. На місці досі працюють рятувальники та газівники.

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Попередня причина — вибух побутового газу. Сусіди кажуть, що неодноразово викликали газовиків з приводу можливого витоку.

Нагадаємо, торік 21 червня в багатоквартирному будинку на Позняках у Києві вранці пролунав потужний вибух, загинуло п'ятеро людей. Було зруйновано повністю 16 квартир з 9 по 4 поверх, всього зруйновано 40 квартир в одному під'їзді. 11 автомобілів на вулиці також були пошкоджені.

За результатами розслідування першому заступнику голови правління АТ "Київгаз", трьом головним інженерам управлінь експлуатації газового господарства та начальнику служби охорони праці АТ "Київгаз" повідомили про підозру в порушенні правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою на підприємстві особою, яка зобов'язана їх дотримуватися, що призвело до загибелі людей.